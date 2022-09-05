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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

"Резиновая попа" Путина, хейт в адрес Арестовича, Шарий, запрет на выдачу виз россиянам. Интервью Гордона с Фейгиным. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с российским юристом, блогером Марком Фейгиным.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Фейгин говорил о:

  • войне в Украине и том, сколько она может продлиться;
  • мобилизации в России;
  • подготовке российской армии и российском оружии;
  • псевдореферендумах на захваченных оккупантами территориях Украины;
  • настроениях в Кремле;
  • последних заявлениях президента РФ Владимира Путина, в частности о "резиновой попе"
  • двойниках Путина;
  • волне суицидов и убийств топ-чиновников крупных российских компаний;
  • помощи, которую западные страны оказывают Украине;
  • запрете выдаче виз россиянам;
  • смерти и похоронах единственного президента СССР Михаила Горбачева;
  • пророссийском блогере из Украины Анатолии Шарие;
  • хейте в адрес советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Москва на полном ходу идет к своему поражению в войне. Она воюет со всем миром, а выиграть у всего мира невозможно", – считает блогер.

Фейгин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас – Самара). Окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат юридических наук.

В студенческие годы участвовал в политической жизни Самары, был членом партии "Демократический союз".

В 1994–1995 годах – депутат Государственной думы I созыва. В 1997–2007 годах был вице-мэром Самары.

В 1990-х годах получил статус адвоката, но адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х. Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов участниц панк-группы Pussy Riot. После начала российской агрессии защищал интересы нескольких известных украинцев, которых РФ удерживала на своей территории или против которых заочно возбудила уголовные дела, в том числе лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшей летчицы Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список "иноагентов" в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouTube-канал "Фейгин LIVE", на который подписано более 1,7 млн человек.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Михаил Горбачев, Кремль, военная помощь, Марк Фейгин, Алексей Арестович, Анатолий Шарий, война России против Украины
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