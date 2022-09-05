"Резиновая попа" Путина, хейт в адрес Арестовича, Шарий, запрет на выдачу виз россиянам. Интервью Гордона с Фейгиным. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Фейгин говорил о:

войне в Украине и том, сколько она может продлиться;

мобилизации в России;

подготовке российской армии и российском оружии;

псевдореферендумах на захваченных оккупантами территориях Украины;

настроениях в Кремле;

последних заявлениях президента РФ Владимира Путина, в частности о "резиновой попе";

двойниках Путина;

волне суицидов и убийств топ-чиновников крупных российских компаний;

помощи, которую западные страны оказывают Украине;

запрете выдаче виз россиянам;

смерти и похоронах единственного президента СССР Михаила Горбачева;

пророссийском блогере из Украины Анатолии Шарие;

хейте в адрес советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Москва на полном ходу идет к своему поражению в войне. Она воюет со всем миром, а выиграть у всего мира невозможно", – считает блогер.

Фейгин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас – Самара). Окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат юридических наук.

В студенческие годы участвовал в политической жизни Самары, был членом партии "Демократический союз".

В 1994–1995 годах – депутат Государственной думы I созыва. В 1997–2007 годах был вице-мэром Самары.

В 1990-х годах получил статус адвоката, но адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х. Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов участниц панк-группы Pussy Riot. После начала российской агрессии защищал интересы нескольких известных украинцев, которых РФ удерживала на своей территории или против которых заочно возбудила уголовные дела, в том числе лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшей летчицы Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список "иноагентов" в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouTube-канал "Фейгин LIVE", на который подписано более 1,7 млн человек.