Си Цзиньпин выбрал преемника Путину, удар по США, три главных мифа о Путине. Интервью Бацман с главой Института будущего Денисенко. Видео

В интервью Денисенко говорил о:
Денисенко родился 7 апреля 1974 года в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "украинский язык и литература", затем факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии. Доктор исторических наук.
Работал главным редактором газеты "Первая Крымская", еженедельника "Комментарии", "Еспресо". В 2014–2019 году – народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко, член комитета по вопросам правовой политики и правосудия. С 2016 года является исполнительным директором Украинского института будущего.
В 2020 году Россия ввела против Денисенко персональные санкции.