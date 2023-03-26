Си Цзиньпин выбрал преемника Путину, удар по США, три главных мифа о Путине. Интервью Бацман с главой Института будущего Денисенко. Видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube

В интервью Денисенко говорил о:

шансе Украины на контрнаступление;

том, как мир готовится к глобальной войне;

том, как Запад может убрать президента РФ Владимира Путина;

том, получил ли глава КНР Си Цзиньпин от Путина все, что хотел;

том, как Россия стала вассалом Китая, а Си делит границы РФ;

смотринах преемника Путина;

том, распадется ли Россия;

том, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "съел" террориста Игоря Гиркина и многом другом.

Денисенко родился 7 апреля 1974 года в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "украинский язык и литература", затем факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии. Доктор исторических наук.

Работал главным редактором газеты "Первая Крымская", еженедельника "Комментарии", "Еспресо". В 2014–2019 году – народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко, член комитета по вопросам правовой политики и правосудия. С 2016 года является исполнительным директором Украинского института будущего.

В 2020 году Россия ввела против Денисенко персональные санкции.