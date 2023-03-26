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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Си Цзиньпин выбрал преемника Путину, удар по США, три главных мифа о Путине. Интервью Бацман с главой Института будущего Денисенко. Видео

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с исполнительным директором Украинского института будущего и советником главы МВД Украины Вадимом Денисенко.

В интервью Денисенко говорил о:

  • шансе Украины на контрнаступление;
  • том, как мир готовится к глобальной войне;
  • том, как Запад может убрать президента РФ Владимира Путина;
  • том, получил ли глава КНР Си Цзиньпин от Путина все, что хотел;
  • том, как Россия стала вассалом Китая, а Си делит границы РФ;
  • смотринах преемника Путина;
  • том, распадется ли Россия;
  • том, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "съел" террориста Игоря Гиркина и многом другом.

Денисенко родился 7 апреля 1974 года в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "украинский язык и литература", затем факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии. Доктор исторических наук.

Работал главным редактором газеты "Первая Крымская", еженедельника "Комментарии", "Еспресо". В 2014–2019 году – народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко, член комитета по вопросам правовой политики и правосудия. С 2016 года является исполнительным директором Украинского института будущего.

В 2020 году Россия ввела против Денисенко персональные санкции.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, война, Си Цзиньпин, Игорь Гиркин, Алеся Бацман, война России против Украины, ЧВК Вагнер, интервью, Евгений Пригожин, Вадим Денисенко
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