ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ситуация в Мариуполе, уничтожение россиян, драмтеатр. Интервью Гордона с командиром полка "Азов" Прокопенко. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с командиром полка "Азов", Героем Украины Денисом Прокопенко (позывной Редис).

Это второе интервью с Прокопенко, которое основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал за последнюю неделю. Предыдущее вышло 26 марта.

Во время интервью Прокопенко говорил о ситуации в Мариуполе Донецкой области, о том, возможно ли провести деблокаду города и сколько оккупантов на него наступает, о гибели людей под завалами драматического театра, на который оккупанты сбросили бомбу, о новой стратегии противника и о переговорах с Россией. 

"Ситуация в Мариуполе достаточно сложная, но на сегодняшний день контролируемая. Все солдаты сражаются с надеждой и верой, что рано или  поздно будет проведена операция по деблокаде. Мое субъективное мнение остается прежним, что эту операцию провести реально и возможно. Мы ждем уже больше 30 дней", – сказал командир "Азова". 

Прокопенко – выпускник факультета германской филологии Киевского национального лингвистического университета. Был участником Революции достоинства. С 2014 года принимает участие в боевых действиях на Донбассе. 

В 2017 году стал командиром отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" (известного также как полк "Азов"). 

В марте 2022 года за мужество, эффективные действия по отражению атак врага и защиту города-героя Мариуполя Прокопенко присвоили звание Героя Украины.

Теги: Дмитрий Гордон, Донецкая область, Мариуполь, полк Азов, российская агрессия, война России против Украины, Денис Прокопенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
За распространение данных о перемещении войск и вооружения – от трех до восьми лет заключения. Главное из нового закона
За распространение данных о перемещении войск и вооружения – от трех до восьми лет заключения. Главное из нового закона G
Елена ПОСКАННАЯ
  Сикорский: Путину нужно понять, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. День, когда он воспользуется ядерным оружием, станет его последним днем
  Сикорский: Путину нужно понять, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. День, когда он воспользуется ядерным оружием, станет его последним днем G
Дмитрий ГОРДОН
  Командир полка "Азов" Прокопенко: Когда настанет время – мы пойдем в контратаку и уничтожим всех, кто стоит вокруг Мариуполя
  Командир полка "Азов" Прокопенко: Когда настанет время – мы пойдем в контратаку и уничтожим всех, кто стоит вокруг Мариуполя G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS