Ситуация в Мариуполе, уничтожение россиян, драмтеатр. Интервью Гордона с командиром полка "Азов" Прокопенко. Трансляция

Это второе интервью с Прокопенко, которое основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал за последнюю неделю. Предыдущее вышло 26 марта.

Во время интервью Прокопенко говорил о ситуации в Мариуполе Донецкой области, о том, возможно ли провести деблокаду города и сколько оккупантов на него наступает, о гибели людей под завалами драматического театра, на который оккупанты сбросили бомбу, о новой стратегии противника и о переговорах с Россией.

"Ситуация в Мариуполе достаточно сложная, но на сегодняшний день контролируемая. Все солдаты сражаются с надеждой и верой, что рано или поздно будет проведена операция по деблокаде. Мое субъективное мнение остается прежним, что эту операцию провести реально и возможно. Мы ждем уже больше 30 дней", – сказал командир "Азова".

Прокопенко – выпускник факультета германской филологии Киевского национального лингвистического университета. Был участником Революции достоинства. С 2014 года принимает участие в боевых действиях на Донбассе.

В 2017 году стал командиром отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" (известного также как полк "Азов").

В марте 2022 года за мужество, эффективные действия по отражению атак врага и защиту города-героя Мариуполя Прокопенко присвоили звание Героя Украины.