Командир "Азова" о защите Мариуполя: За нас не переживайте. Мы выстоим!

Он заявил, что несмотря на сложную ситуацию в городе, личный состав не унывает.
"Все парни держатся бодро. Мы готовы воевать до последнего и, как и обещали, выполнить боевой приказ, остаться верными присяге. Мы будем воевать здесь до последней капли крови", – заявил Прокопенко.
Он рассказал, что военнослужащие "Азова", которые защищают Мариуполь, проявляют огромный героизм, идут в бой после ампутаций пальцев и тяжелых осколочных ранений.
Прокопенко сказал, что считает звание Героя Украины, которое ему присвоили в этом месяце, заслугой всех военнослужащих, которые защищают Мариуполь.
"Это общая заслуга всего нашего коллектива, и не только "Азова", всех подразделений Вооруженных сил Украины и силовых структур, которые сейчас здесь и тянут солдатскую лямку, несмотря на жесткие, спартанские и местами нечеловеческие условия. Это абсолютно заслуга каждого бойца, каждого солдата, который здесь сражается с первого дня войны", – сказал командир "Азова".
Гордон спросил, чем сейчас Украина может помочь Мариуполю, который блокируют российские войска, и полку "Азов".
"Полк "Азов" и Мариуполь могут помочь Украине, потому что колоссальные силы противник стянул на это направление. И чем дольше мы здесь будем держатся, чем дольше будем стоять, тем проще будет и нашей столице, и всей Украине в целом. А потом, когда наступит время, мы пойдем в контратаку и уничтожим всех вокруг, кто здесь стоит в Мариуполе", – сказал Прокопенко.
Закончил он интервью словами: "За нас не переживайте. Мы выстоим!".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сколько людей остается в городе сейчас, точно неизвестно. 15 марта местные власти оценивали количество оставшихся в городе жителей в 350 тыс. 22 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе заблокировано около 100 тыс. человек.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять гордон участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Обороняют город, кроме "Азова", 36-я отдельная бригада морской пехоты, 501-й отдельный батальон морской пехоты, 1-й отдельный батальон морской пехоты и 12-я бригада Национальной гвардии.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.