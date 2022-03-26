Командир "Азова" о защите Мариуполя: За нас не переживайте. Мы выстоим!

Прокопенко: Мы готовы воевать до последнего и, как и обещали, выполнить боевой приказ Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Он заявил, что несмотря на сложную ситуацию в городе, личный состав не унывает.

"Все парни держатся бодро. Мы готовы воевать до последнего и, как и обещали, выполнить боевой приказ, остаться верными присяге. Мы будем воевать здесь до последней капли крови", – заявил Прокопенко.

Он рассказал, что военнослужащие "Азова", которые защищают Мариуполь, проявляют огромный героизм, идут в бой после ампутаций пальцев и тяжелых осколочных ранений.

Прокопенко сказал, что считает звание Героя Украины, которое ему присвоили в этом месяце, заслугой всех военнослужащих, которые защищают Мариуполь.

"Это общая заслуга всего нашего коллектива, и не только "Азова", всех подразделений Вооруженных сил Украины и силовых структур, которые сейчас здесь и тянут солдатскую лямку, несмотря на жесткие, спартанские и местами нечеловеческие условия. Это абсолютно заслуга каждого бойца, каждого солдата, который здесь сражается с первого дня войны", – сказал командир "Азова".

Гордон спросил, чем сейчас Украина может помочь Мариуполю, который блокируют российские войска, и полку "Азов".

"Полк "Азов" и Мариуполь могут помочь Украине, потому что колоссальные силы противник стянул на это направление. И чем дольше мы здесь будем держатся, чем дольше будем стоять, тем проще будет и нашей столице, и всей Украине в целом. А потом, когда наступит время, мы пойдем в контратаку и уничтожим всех вокруг, кто здесь стоит в Мариуполе", – сказал Прокопенко.

Закончил он интервью словами: "За нас не переживайте. Мы выстоим!".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО