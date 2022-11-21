США могут разбомбить Кремль, российская агентура в украинской власти, УПЦ МП – "филиал ФСБ". Интервью Гордона с подполковником КГБ в отставке Поповым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Попов говорил о:

президенте РФ Владимире Путине и о том, почему он решил напасть на Украину;

роли ФСБ в решении Путина начать вооруженную агрессию;

российской армии и уровне подготовки российских военных;

секретаре Совета безопасности России Николае Патрушеве;

связанном с российской частной военной компанией "Вагнер" бизнесмене Евгении Пригожине;

окружении Путина и о том, хочет ли оно его отстранить;

российских пропагандистах Владимире Соловьеве, Дмитрии Киселеве, Ольге Скабеевой и Евгении Попове и их связях с ФСБ;

"рабском менталитете" россиян;

Украинской православной церкви Московского патриархата и ее связах с российскими спецслужбами;

риске применения Россией ядерного оружия;

том, чем закончится война России против Украины;

возможном распаде России.

"Путин способен применить ядерное оружие, но США разбомбят Кремль", – сказал во время интервью Попов.

Попов родился в 1947 году в Москве. В 1969–1972 годах работал слесарем-испытателем в конструкторском бюро Ильюшина, параллельно учился на вечернем отделении Всесоюзного юридического института.

С 1972-го по 1991 год работал на разных должностях в Комитете госбезопасности СССР. Рапорт на увольнение Попов подал в январе 1990 года, однако его рассмотрение продлилось до октября 1991-го. Службу завершил в звании подполковника.

"Уволен был по моему личному рапорту с формулировкой "перевод на работу в народное хозяйство" в звании подполковника. На момент увольнения было мне 44 года. Мог бы служить и служить. Не захотел... За годы службы пришло полное разочарование в тех идеалах, которым госбезопасность была призвана служить – своей стране и своему народу", – писал он российско-американскому историку Юрию Фельштинскому.

В августе 1995 года Попов выехал из России в Канаду.

В соавторстве с Фельштинским, а также с гроссмейстерами Борисом Гулько и Виктором Корчным издал книгу "КГБ играет в шахматы". Кроме того, он автор книги "Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ", главы из которой издание "ГОРДОН" публиковало в 2019–2020 годах.