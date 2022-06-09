Удар по России и Беларуси, как захватили Херсон, Кадыров может взять Кремль. Интервью Гордона со Ждановым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Жданов говорил о том, какой изначально был план у президента РФ Владимира Путина, когда он начинал войну, сможет ли Украина вернуть свои территории и насколько реальным является контрнаступление украинской армии, почему оккупанты захватили южные территории Украины в первые дни и было ли там предательство, о том, готовилась ли Украина к войне, нужно ли наносить удары по России и Беларуси, как уничтожить Крымский мост, когда заработает ленд-лиз, а также о том, сколько продлится война и почему глава Чечни Рамзан Кадыров может захватить власть в Кремле.

Жданов родился в 1966 году. Окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище.

Служил в Германии в составе группы советских войск, затем – в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Работал в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, преподавал в Национальном университете обороны Украины.

В звании полковника ушел в запас. После увольнения из армии выступает в СМИ как военный эксперт.