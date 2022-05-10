Жданов о вторжении РФ в Украину: Это война на месяцы, но не на годы

Журналист спросила эксперта, сколько еще продлится война.

"У меня есть предположения. Скажу так: это война на месяцы, но не на годы. Почему? Потому что, во-первых, как бы Россия ни тужилась, она не готовилась к долговременной войне. Ее экономика из-за санкций сегодня находится в стагнации. Сейчас перевести экономику на военные рельсы для затяжной войны – это нереально, это нужно было делать еще год назад, – ответил Жданов. – Второй фактор – это Запад, который начал давать нам вооружение, помощь".

В то же время, по его мнению, западные страны вряд ли готовы "воевать два или три года с Россией".

"Они ожидают того, чтобы инвестировать в Украину для получения сверхприбыли в связи с реконструкцией и развитием нашей экономики", – пояснил Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)