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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жданов о вторжении РФ в Украину: Это война на месяцы, но не на годы

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Запад начал давать Украине военную помощь, отметил Жданов
Запад начал давать Украине военную помощь, отметил Жданов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Война, которую 24 февраля против Украины начала Россия, продлится месяцы. Такой прогноз в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, сделал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Журналист спросила эксперта, сколько еще продлится война.

"У меня есть предположения. Скажу так: это война на месяцы, но не на годы. Почему? Потому что, во-первых, как бы Россия ни тужилась, она не готовилась к долговременной войне. Ее экономика из-за санкций сегодня находится в стагнации. Сейчас перевести экономику на военные рельсы для затяжной войны – это нереально, это нужно было делать еще год назад, – ответил Жданов. – Второй фактор – это Запад, который начал давать нам вооружение, помощь".

В то же время, по его мнению, западные страны вряд ли готовы "воевать два или три года с Россией".

"Они ожидают того, чтобы инвестировать в Украину для получения сверхприбыли в связи с реконструкцией и развитием нашей экономики", – пояснил Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В России войну называют "спецоперацией".

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

В настоящее время российские оккупационные войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 10 мая потери российских оккупантов достигли около 26 тыс. человек личного состава.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что конфликт между РФ и Украиной "будет еще долгим и кровавым", но ленд-лиз от Америки победит. По мнению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, война будет длительной, а ее продолжительность будет зависеть от разных факторов.

Теги: Россия, Украина, санкции, экономика, вооружение, агрессия, помощь, ВСУ, война России против Украины, Олег Жданов, интервью
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