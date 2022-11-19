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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Удары по Польше, полный блэкаут, отравление Саакашвили, приговор Гиркину, уберут ли Путина. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины 2014–2016 годов, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

  • мирных инициативах президента Украины Владимира Зеленского;
  • том, что Украина почувствовала силу и категорически отказывается от любых уступок России;
  • том, почему Запад хочет переговоров Киева и Москвы;
  • возобновлении ракетных обстрелов инфраструктуры Украины и инциденте со взрывом ракеты в Польше;
  • приговоре Гаагского суда по делу о катастрофе самолета MH17 и пожизненном сроке для главаря "ДНР" в 2014 году Игоря Гиркина (Стрелкова);
  • помощи Израиля для Украины;
  • итогах промежуточных выборах в США и том, что это означает для Украины, которая борется за свою независимость;
  • том, как Китай терпеливо выстраивает отношения с США и какую роль отводит России.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Китай, Израиль, Польша, война, Москва, переговоры, MH17, ДНР, трансляция, страна-агрессор, война России против Украины, интервью, инфраструктура
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