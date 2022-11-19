Удары по Польше, полный блэкаут, отравление Саакашвили, приговор Гиркину, уберут ли Путина. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

мирных инициативах президента Украины Владимира Зеленского;

том, что Украина почувствовала силу и категорически отказывается от любых уступок России;

том, почему Запад хочет переговоров Киева и Москвы;

возобновлении ракетных обстрелов инфраструктуры Украины и инциденте со взрывом ракеты в Польше;

приговоре Гаагского суда по делу о катастрофе самолета MH17 и пожизненном сроке для главаря "ДНР" в 2014 году Игоря Гиркина (Стрелкова);

помощи Израиля для Украины;

итогах промежуточных выборах в США и том, что это означает для Украины, которая борется за свою независимость;

том, как Китай терпеливо выстраивает отношения с США и какую роль отводит России.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.