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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Войска НАТО в Украине, провал наступления России, Китай готовится к войне, обыски у Паши Мерседеса. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслировался стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время программы основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк говорили о:

  • вероятности появления на территории Украины войск НАТО;
  • провале очередного наступления страны-агрессора России; 
  • информации Foreign Affairs, что председатель КНР Си Цзиньпин готовит Китай к войне;
  • том, что бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу вручено официальное подозрение СБУ в разжигании религиозной вражды, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, СБУ, Арсений Яценюк, Китай, НАТО, Си Цзиньпин, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, YouTube, агрессия, КНР, трансляция, наступление, война России против Украины, обыски, митрополит Павел, войска
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