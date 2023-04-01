Войска НАТО в Украине, провал наступления России, Китай готовится к войне, обыски у Паши Мерседеса. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время программы основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк говорили о:

вероятности появления на территории Украины войск НАТО;

провале очередного наступления страны-агрессора России;

информации Foreign Affairs, что председатель КНР Си Цзиньпин готовит Китай к войне;

том, что бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу вручено официальное подозрение СБУ в разжигании религиозной вражды, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.