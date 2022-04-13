Война в Украине, российские военные преступники, фанат Украины Маск, Путин. Интервью Бацман с Федоровым. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Федоров говорил о знакомстве с американским миллиардером Илоном Маском и его помощи Украине, о российских военных преступниках, использовании искусственного интеллекта для распознания российских мародеров, о влиянии санкций на Россию и ее экономическом коллапсе, а также о том, заблокируют ли YouTube в России, об объединении всего киберсообщества для помощи Украине, президенте РФ Владимире Путине, "который отстал на 100 лет", и борьбе за российские умы.

"Правительство Украины похоже на IT-компанию, а России – на ржавый танк", – сказал во время интервью Федоров.

Михаил Федоров родился в 1991 году в Васильевке Запорожской области. Окончил факультет социологии и управления Запорожского национального университета. После учебы занимался IT-бизнесом, в частности, в 2015–2019 годах был генеральным директором компании SMMSTUDIO.

В ходе президентской кампании 2019 года входил в штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского, где отвечал за digital-направление. На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году был избран народным депутатом от партии "Слуга народа". 29 августа того же года был назначен вице-премьером – министром цифровой трансформации в правительстве Алексея Гончарука, сохранил должность и в правительстве Дениса Шмыгаля.

При Федорове Минцифры запустило несколько цифровых сервисов, самый известный из которых – портал госуслуг и одноименное приложение "Дія".