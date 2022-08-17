Встречи с Путиным, Китай, Лавров, Джонсон, Эрдоган, Орбан. Интервью Гордона с Климкиным. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Климкин говорил о:

встречах с президентом РФ Владимиром Путиным;

возможности применения РФ ядерного оружия;

действии санкций на Россию и том, что они "только начали кусать, жалить будут к концу года";

готовности Украины к войне;

выборе даты для вторжения в Украину "на основе данных астрологии";

отношении Запада к войне и изменении позиции Германии;

премьер-министре Венгрии Викторе Орбане и его желании "оторвать часть Украины";

ряде иностранных политиков, в том числе о президенте Турции Реджепе Эрдогане и премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне;

роли главы МИД РФ Сергея Лаврова в мирных переговорах;

планах Путина и том, когда закончится война.

"Путин хочет урвать весь юг Украины, восток для него менее важен... Он мечтает договорить о разделе Украины с новым президентом США", – предположил во время интервью дипломат.

Климкин родился в 1967 году в Курске (Россия). Учился в Киевской физико-математической школе №145. Высшее образование получил в Московском физико-техническом институте (специальность – "физика и прикладная математика").

В 1991–1993 годах был научным сотрудником Института электросварки имени Евгения Патона НАН Украины. В 1993 году перешел на дипломатическую службу. В МИД занимался проблемами разоружения и контроля разоружения, ядерной и энергетической безопасности, преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и проблематикой изменений климата, работал в посольствах Германии и Великобритании.

В 2010–2012 годах Климкин был заместителем министра иностранных дел Украины, в 2012–2014 годах – послом Украины в Германии, в 2014–2019 годах – главой МИД.

В 2020 году Климкин, бывший генпрокурор Руслан Рябошапка и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк создали Центр национальной устойчивости и развития, который занимается аналитическими исследованиями.