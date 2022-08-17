ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Встречи с Путиным, Китай, Лавров, Джонсон, Эрдоган, Орбан. Интервью Гордона с Климкиным. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Климкин говорил о:

  • встречах с президентом РФ Владимиром Путиным;
  • возможности применения РФ ядерного оружия;
  • действии санкций на Россию и том, что они "только начали кусать, жалить будут к концу года";
  • готовности Украины к войне;
  • выборе даты для вторжения в Украину "на основе данных астрологии";
  • отношении Запада к войне и изменении позиции Германии;
  • премьер-министре Венгрии Викторе Орбане и его желании "оторвать часть Украины";
  • ряде иностранных политиков, в том числе о президенте Турции Реджепе Эрдогане и премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне;
  • роли главы МИД РФ Сергея Лаврова в мирных переговорах;
  • планах Путина и том, когда закончится война.

"Путин хочет урвать весь юг Украины, восток для него менее важен... Он мечтает договорить о разделе Украины с новым президентом США", – предположил во время интервью дипломат.

Климкин родился в 1967 году в Курске (Россия). Учился в Киевской физико-математической школе №145. Высшее образование получил в Московском физико-техническом институте (специальность – "физика и прикладная математика").

В 19911993 годах был научным сотрудником Института электросварки имени Евгения Патона НАН Украины. В 1993 году перешел на дипломатическую службу. В МИД занимался проблемами разоружения и контроля разоружения, ядерной и энергетической безопасности, преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и проблематикой изменений климата, работал в посольствах Германии и Великобритании.

В 2010–2012 годах Климкин был заместителем министра иностранных дел Украины, в 2012–2014 годах – послом Украины в Германии, в 20142019 годах – главой МИД.

В 2020 году Климкин, бывший генпрокурор Руслан Рябошапка и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк создали Центр национальной устойчивости и развития, который занимается аналитическими исследованиями.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Дмитрий Гордон, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Великобритания, санкции, ядерное оружие, Сергей Лавров, МИД Украины, Венгрия, Виктор Орбан, Павел Климкин, Борис Джонсон, Европа, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи"
  Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи" G
Дмитрий ГОРДОН
  Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины
  Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины G
Алеся БАЦМАН
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 