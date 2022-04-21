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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Выстрел в голову Путина, кремлевский переворот, оленевод Шойгу, исторический шанс для Украины. Интервью Гордона со Швецом. Трансляция

 
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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с бывшим советским разведчиком и сокурсником президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрием Швецом.

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас – Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный институт КГБ СССР имени Андропова, где учился вместе с Путиным. 

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР.  В 1990-м Швец уволился со службы, спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Юрий Швец
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