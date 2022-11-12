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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Взятие Херсона, переговоры Зеленского с Путиным, выборы в США, саммит G20, стена Яценюка. Интервью Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с премьер-министром Украины 2014–2016 годов, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

  • освобождении Херсона и судьбе Крыма;
  • реакции граждан РФ на отступление войск с правого берега Днепра;
  • том, возможны ли переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным;
  • стене Яценюка на границе с РФ;
  • выборах в США и промежуточных итогах для экс-президента Дональда Трампа;
  • саммите "Большой двадцатки" на Бали, китайском вопросе и ожиданиях Путина от этой встречи лидеров мира.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Крым, Украина, Китай, Херсон, Народный фронт, Владимир Зеленский, трансляция, выборы в США, интервью, войска, границы
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