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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Жизнь в Испании, дом Путина, секс, домогательства Табакова, пьянка с Симоньян. Интервью Гордона с Паниным. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским актером Алексеем Паниным, которое он дал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Интервью записали в Испании. Оно продолжалось почти два часа.

Во время интервью актер говорил о своем переезде в испанскую Торревьеху и о том, почему не хочет возвращаться в Москву, о местной российской диаспоре, которая напоминает нью-йоркский Брайтон-Бич, адаптации в новой стране, доме президента РФ Владимира Путина в Испании, смерти матери, о режиссерах Алексее Балабанове, Никите Михалкове, Олеге Табакове и Тигране Кеосаяне, о том, как "нажрался" с нынешней женой Кеосаяна, российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян, а также о том, почему сейчас почти не снимается в российском кино, домогались ли его коллеги, о своем отношении к ЛГБТ и звездной болезни.

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В Украине он внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности страны, ему запрещен въезд на территорию Украины.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

В интервью Гордону в 2020 году актер сказал, что раньше верил в российскую пропаганду, поэтому делал такие заявления об Украине. "Потом мне немножко открыли глаза. Мне стыдно, что я сказал по поводу Крыма... Блин, сейчас я пытаюсь искать умные слова. Ты же понимаешь, что я сейчас подбираю слова, чтобы меня не посадили в России? Я не поддерживаю политику Путина. Я был идиотом. Я верил в то, что мне рассказывал "Первый канал". Я верил, что действительно Крым проголосовал и был честный референдум. Я сейчас понимаю, что это неправда", – заявил тогда Панин.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Испания, Алексей Панин, Никита Михалков, Маргарита Симоньян, Олег Табаков, Тигран Кеосаян, Алексей Балабанов
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