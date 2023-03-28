"Мавка. Лісова пісня" стала самым кассовым анимационным фильмом за всю историю украинского кинопроката

Украинский мультфильм опередил анимационные фильмы "Ледяное сердце 2", "Пой 2", "Секреты домашних животных 2", "Гринч".
За месяц проката было продано 779 798 билетов, а кассовые сборы составили 98 634 367 грн.
"Четыре уик-энда подряд мультфильм возглавляет украинский бокс-офис, несмотря на то, что каждую неделю в прокате проходят премьеры, в том числе голливудские", – говорится в сообщении.
Также "Мавка" стала самым кассовым фильмом среди украинских картин за время независимости Украины.
"Мавка. Лісова пісня" – анимационное фэнтези по мотивам драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки "Лісова пісня".
Персонажей озвучили украинские артисты Наталья Денисенко, Наталия Сумская, Елена Кравец, Назарий Заднепровский, исполнители Нина Матвиенко, Кристина Соловий, Артем Пивоваров, Юлия Санина, Михаил Хома (Dzidzio), музыканты Скрипка, Олег (Фагот) Михайлюта, телеведущие Катя Осадчая, Сергей Притула.
Режиссеры анимационной ленты – Олег Маламуж и Александра Рубан.
Премьера ленты в украинских кинотеатрах состоялась 2 марта. За первый уик-энд мультфильма в прокате было продано 189 048 билетов. Бокс-офис за первые четыре дня составил 24 903 241 грн.