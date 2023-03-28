"Мавка. Лісова пісня" стала самым кассовым анимационным фильмом за всю историю украинского кинопроката

Украинский мультфильм опередил анимационные фильмы "Ледяное сердце 2", "Пой 2", "Секреты домашних животных 2", "Гринч".

За месяц проката было продано 779 798 билетов, а кассовые сборы составили 98 634 367 грн.

"Четыре уик-энда подряд мультфильм возглавляет украинский бокс-офис, несмотря на то, что каждую неделю в прокате проходят премьеры, в том числе голливудские", – говорится в сообщении.

Также "Мавка" стала самым кассовым фильмом среди украинских картин за время независимости Украины.