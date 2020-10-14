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Атака на "Нафтогаз" – проверка его руководства на прочность – эксперт в газовой сфере Кобаль

Эксперт в газовой сфере Геннадий Кобаль считает, что к атаке на менеджмент "Нафтогазу України" могут быть причастны люди из Офиса президента Украины.

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Кобаль считает, что события вокруг "Нафтогазу" могут привести к конфликту с международными партнерами Украины
Кобаль считает, что события вокруг "Нафтогазу" могут привести к конфликту с международными партнерами Украины
Фото: depositphotos.com

Заявления об убыточности НАК "Нафтогаз України" и уголовных производствах в отношении руководства НАК свидетельствует о попытках "ведущих политических сил получить контроль над крупнейшей госкомпанией страны". Такое мнение в комментарии телеканалу "24" высказал эксперт в газовой сфере, директор консалтинговой компании ExPro Геннадий Кобаль.

"Сейчас есть политсила, которая имеет монобольшинство, президент контролирует правительство, но они не контролируют самую большую госкомпанию. Если говорить о перспективах смены руководства, установления контроля, то за всем этим, возможно, стоят люди из Офиса президента. Всегда, за исключением времен после революции 2014 года, контроль над "Нафтогазом" был у людей, близких к президенту", – заявил он.

Кобаль при этом подчеркнул, что изменение структуры управления компанией – "это шаг к прямому конфликту с международными партнерами".

"Система управления госкомпаниями создавалась очень долго. Структура построена, есть менеджмент, наблюдательный совет, куда входят независимые иностранные члены и представители государства. Так просто взять и отказаться от этой структуры нельзя. Есть обязательства. Если откажемся, что мы скажем на переговорах с МВФ? Что разогнали наблюдательные советы и установили прямой контроль правительства? МВФ скажет в ответ: "Так не работает, идите думайте". Это первый раунд борьбы за "Нафтогаз", – считает эксперт.

По его мнению, происходящее вокруг "Нафтогазу" – скорее попытка "покачать" менеджмент "Нафтогазу" и посмотреть, как он будут действовать". Он назвал это "проверкой на прочность".

В начале октября "Экономическая правда", ссылаясь на итоговый документ аудита в НАК "Нафтогаз України", сообщила, что проверка обнаружила в компании финансовые отклонения более чем на 225 млрд грн, которые привели к прямым убыткам на 75 млрд грн. В Госаудитслужбе сообщили, что контрольное мероприятие в НАК действительно проводили, но публикации в СМИ о выводах аудита назвали "субъективными и не соответствующими действительности".

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев также заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Спустя несколько дней Коболев сообщил, что по факту деятельности менеджмента "Нафтогазу" правоохранители открыли уголовное производство по статье "государственная измена".

Теги: Украина, МВФ, правительство, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, аудит, Геннадий Кобаль, госкомпании
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