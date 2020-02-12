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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Комитет Рады проведет заседание на админгранице с Крымом

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений состоится на КПВВ "Чонгар".

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Заседание состоится на Чонгаре
Заседание состоится на Чонгаре
Фото: dpsu.gov.ua

12 февраля на административной границе с оккупированным Крымом проведет свое заседание комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Об этом информирует его сайт.

"В помещении автовокзала КПВВ "Чонгар" состоится выездное заседание комитета по поводу условий пребывания на КПВВ, транспортного сообщения, получения административных, медицинских и других услуг", – сказано в сообщении.

Перед заседанием народные депутаты планируют пообщаться с гражданами, пересекающими админграницу с оккупированным полуостровом.

В состав комитета входят 10 народных депутатов. Их рабочий визит в Херсонскую область начался 11 февраля.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Верховная Рада, Крым, Чонгар, народные депутаты, аннексия, комитет, визит, КПВВ
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