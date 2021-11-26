"Крымская солидарность" сообщила о задержании в оккупированном Крыму координатора движения, а также гражданского журналиста

По информации "Крымской солидарности", Меметова задержали, когда он подошел к зданию "Крымского гарнизонного военного суда" в Симферополе. Его отвезли в "Центральный" отдел полиции, мотивируя задержание тем, что он был на встрече адвоката Эдема Семедляева 23 ноября.

Также был задержан гражданский журналист Абдулла Сейдаметов, мотивы силовиков в этом случае неизвестны.