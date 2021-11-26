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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Крымская солидарность" сообщила о задержании в оккупированном Крыму координатора движения, а также гражданского журналиста

Мотивы задержания гражданского журналиста Сейдаметова неизвестны
Мотивы задержания гражданского журналиста Сейдаметова неизвестны
Фото: depositphotos.com

В оккупированном Крыму силовики задержали координатора движения "Крымская солидарность" Дилявера Меметова. Об этом сообщается на сайте организации 26 ноября.

По информации "Крымской солидарности", Меметова задержали, когда он подошел к зданию "Крымского гарнизонного военного суда" в Симферополе. Его отвезли в "Центральный" отдел полиции, мотивируя задержание тем, что он был на встрече адвоката Эдема Семедляева 23 ноября.

Также был задержан гражданский журналист Абдулла Сейдаметов, мотивы силовиков в этом случае неизвестны.

Контекст:

11 ноября 2021 года подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил адвокату Эдему Семедляеву административное наказание в виде 12 суток ареста и 4 тыс. руб. (около 1,5 тыс. грн) штрафа. 23 ноября истек срок его пребывания в спецприемнике. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что 25 октября адвокат пришел в отделение полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир". Там на него составили протокол об административном правонарушении – неподчинении полиции.

Вечером 23 ноября российская полиция задержала 31 человека, которые встречали Семедляева, выходящего из СИЗО после ареста. Утром 24 ноября часть задержанных выпустили после составления административных протоколов, часть оставались под стражей до "суда". 

24 ноября в Центральном, Железнодорожном и Киевском "судах" Симферополя задержанным назначили наказания, женщинам – штрафы в 10–15 тыс. руб. (3,6–5,4 тыс. грн), мужчинам – от 10 до 14 суток административного ареста, сообщила "Крымская солидарность".

Украинская прокуратура открыла уголовное производство из-за задержания крымских татар в оккупированном Симферополе.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, оккупация, крымские татары, задержание, Эдем Семедляев, Крымская солидарность
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