Кулеба и Ле Дриан обсудили отношения между городами Франции и оккупированного Крыма

Глава МИД Франции обещал, что его страна никогда не признает незаконную аннексию Крыма Фото: EPA

Кулеба напомнил, что в 23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы, в котором Франция приняла активное участие. Ввиду этого на встрече с главой МИД Франции большая часть времени, по его словам, была посвящена Крыму, тому, как в дальнейшем будет функционировать Крымская платформа, и какие шаги надо предпринять для противодействия незаконной оккупации Крыма Россией.

"Мы честно поговорили... точнее, я поднял вопрос об отношениях между французскими городами и городами оккупированного Крыма, о присутствии некоторых компаний на территории оккупированного Крыма. У нас с Францией очень откровенный дружественный диалог, и мы вместе будем работать над тем, чтобы положить конец нарушениям прав человека и нарушениям международного права в Крыму", – сказал Кулеба.

Ле Дриан подчеркнул, что Франция в полной мере поддерживает инициативу "Крымская платформа", и никогда не признает незаконную аннексию Крыма и не смирится "с той ситуацией, которая существует сегодня в некоторых районах Донецкой и Луганской областей".