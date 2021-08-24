Кулеба и Ле Дриан обсудили отношения между городами Франции и оккупированного Крыма

Кулеба напомнил, что в 23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы, в котором Франция приняла активное участие. Ввиду этого на встрече с главой МИД Франции большая часть времени, по его словам, была посвящена Крыму, тому, как в дальнейшем будет функционировать Крымская платформа, и какие шаги надо предпринять для противодействия незаконной оккупации Крыма Россией.
"Мы честно поговорили... точнее, я поднял вопрос об отношениях между французскими городами и городами оккупированного Крыма, о присутствии некоторых компаний на территории оккупированного Крыма. У нас с Францией очень откровенный дружественный диалог, и мы вместе будем работать над тем, чтобы положить конец нарушениям прав человека и нарушениям международного права в Крыму", – сказал Кулеба.
Ле Дриан подчеркнул, что Франция в полной мере поддерживает инициативу "Крымская платформа", и никогда не признает незаконную аннексию Крыма и не смирится "с той ситуацией, которая существует сегодня в некоторых районах Донецкой и Луганской областей".
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.
На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.