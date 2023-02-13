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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

После деоккупации в органы власти Крыма понадобится привлечь 50 тыс. человек – постпред президента Украины

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Крым Россия оккупировала девять лет назад
Крым Россия оккупировала девять лет назад
Фото: armyinform.com.ua

После освобождения Крыма от российских оккупантов на полуостров придется отправить кадровые резервы. Об этом на брифинге 13 февраля сообщила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, ее заявления опубликовал в Telegram Офис президента Украины.

"В рамках экспертной работы мы обратились в различные государственные органы с запросом относительно кадровых резервов. По данным МВД, для обеспечения выполнения задач, например, Госпогранслужба, необходимо дополнительно около 5000 работников, Нацполиции – около 7200 полицейских, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – около 3000, Нацгвардии – 12 500, Государственной миграционной службы – более 300, органам прокуратуры – около 550, Госбюро расследований – 300 работников", – сказала Ташева.

По ее словам, на начало 2014 года в Крыму работало 16 тыс. государственных служащих и 4200 служащих местного самоуправления.

"Только приведенные цифры свидетельствуют о необходимости дополнительного привлечения около 50 тыс. лиц, значительную часть которых необходимо набрать именно на подконтрольной украинскому правительству территории", – объяснила Ташева.

Постпред в Крыму отметила, что "для обеспечения управляемости ситуации на освобожденной территории нужно создать по меньшей мере местные военные или военно-гражданские администрации".

"Однако мы не сможем сформировать штат только из местных жителей, девять лет проживавших в оккупации", – подчеркнула Ташева.

Она также обратилась к переехавшим в Крым россиянам.

"Граждане России, незаконно переехавшие в Крым. Время, когда вы можете свободно и безопасно, хотя и незаконно, покинуть украинский полуостров, подходит к концу. Мы всех предупредили. У вас есть еще немного времени. Сине-желтый [флаг] – уже в этом году во всех уголках Крыма", – заявила Ташева.

8 февраля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что принято решение начинать готовить кадровый резерв для Крыма.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину и захватила еще часть территории. Весной россияне были изгнаны из северных областей, осенью – из части Харьковской, Херсонской и Николаевской областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, ГСЧС, оккупация, Госпогранслужба, ГПСУ, Нацполиция, Тамила Ташева, Офис президента Украины, деоккупация, россияне
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