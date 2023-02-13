После деоккупации в органы власти Крыма понадобится привлечь 50 тыс. человек – постпред президента Украины

"В рамках экспертной работы мы обратились в различные государственные органы с запросом относительно кадровых резервов. По данным МВД, для обеспечения выполнения задач, например, Госпогранслужба, необходимо дополнительно около 5000 работников, Нацполиции – около 7200 полицейских, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – около 3000, Нацгвардии – 12 500, Государственной миграционной службы – более 300, органам прокуратуры – около 550, Госбюро расследований – 300 работников", – сказала Ташева.
По ее словам, на начало 2014 года в Крыму работало 16 тыс. государственных служащих и 4200 служащих местного самоуправления.
"Только приведенные цифры свидетельствуют о необходимости дополнительного привлечения около 50 тыс. лиц, значительную часть которых необходимо набрать именно на подконтрольной украинскому правительству территории", – объяснила Ташева.
Постпред в Крыму отметила, что "для обеспечения управляемости ситуации на освобожденной территории нужно создать по меньшей мере местные военные или военно-гражданские администрации".
"Однако мы не сможем сформировать штат только из местных жителей, девять лет проживавших в оккупации", – подчеркнула Ташева.
Она также обратилась к переехавшим в Крым россиянам.
"Граждане России, незаконно переехавшие в Крым. Время, когда вы можете свободно и безопасно, хотя и незаконно, покинуть украинский полуостров, подходит к концу. Мы всех предупредили. У вас есть еще немного времени. Сине-желтый [флаг] – уже в этом году во всех уголках Крыма", – заявила Ташева.
8 февраля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что принято решение начинать готовить кадровый резерв для Крыма.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину и захватила еще часть территории. Весной россияне были изгнаны из северных областей, осенью – из части Харьковской, Херсонской и Николаевской областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.