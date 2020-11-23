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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия обязана обеспечить медицинским уходом украинского политзаключенного Приходько – МИД

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья 62-летнего крымского активиста Олега Приходько, которого содержат в российском СИЗО, критически ухудшилось. В Министерстве иностранных дел напомнили, что Приходько, как и другие незаконно удерживаемые в РФ и оккупированном Крыму украинцы, должен быть на свободе.

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Приходько обвиняют в подготовке к совершению террористического акта
Приходько обвиняют в подготовке к совершению террористического акта
Фото: krymr.com

Министерство иностранных дел Украины призывает обеспечить медицинским уходом крымского активиста Олега Приходько. Об этом в Twitter заявил спикер МИД Олег Николенко.

"РФ обязана обеспечить медицинским уходом и надлежащими условиями украинского политзаключенного Олега Приходько, состояние здоровья которого существенно ухудшилось в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Все украинцы, которые незаконно удерживаются в России и временно оккупированном Крыму, должны быть освобождены", – написал он.

Проукраинского активиста Приходько сотрудники ФСБ задержали в аннексированном Крыму 10 октября 2019 года. Мужчину обвиняют в подготовке к совершению террористического акта, приобретении и хранении взрывоопасных веществ и изготовлении взрывоопасных веществ. Активист говорил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, он отмечал, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В начале апреля Приходько этапировали из следственного изолятора в Симферополе в СИЗО-1 в городе Ростов-на-Дону.

28 мая 2020 года в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Приходько. 7 сентября арест украинскому активисту продлили еще на три месяца. Апелляцию на продление меры пресечения суд в Московской области отклонил, Приходько на этом заседании напомнил судьям о незаконной аннексии Крыма.

Сегодня украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья 62-летнего Приходько критически ухудшилось. В российском СИЗО его содержат в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции, с несоблюдением норм санитарной площади на одного человека и в полной антисанитарии – там есть крысы, тараканы и другие насекомые, проинформировала она.

Теги: Россия, МИД Украины, СИЗО, Людмила Денисова, Ростов-на-Дону, Олег Приходько
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