Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

США потребовали от РФ немедленно освободить украинских рыбаков, задержанных в Азовском море

Задержание ФСБ украинских рыбаков свидетельствует о попытках России взять под полный контроль Азовское море, считает представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гилмор призвал РФ вернуть Украине противоправно задержанных граждан
Гилмор призвал РФ вернуть Украине противоправно задержанных граждан
Фото: ЕРА

США требуют отпустить украинских рыбаков, которых Россия задержала в Азовском море. Об этом 18 февраля во время телефонной пресс-конференции заявил представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, информирует "Укринформ".

"Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения и возвращения в Украину всех украинцев, которые противоправно задержаны в России, включая этих рыбаков", – сказал он.

Гилмор также отметил, что действия российской стороны свидетельствуют о попытке установить полный контроль над водами Азовского моря.

Дипломат подчеркнул, что это противоречит международному праву.

15 февраля в Азовском море сотрудниками пограничного "управления ФСБ России" в Крыму была задержана лодка с четырьмя гражданами Украины на борту. В крымском "управлении ФСБ РФ" заявили, что капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. Позже "ведомство" сообщило, что все задержанные украинцы признались в незаконном вылове рыбы.

16 февраля "суд" в аннексированном Крыму арестовал моряков на 10 суток

Прокуратура АРК 15 февраля открыла уголовное производство по факту незаконного захвата судна с украинскими моряками. 

Депутат Верховной Рады Павел Мельник назвал предполагаемые имена задержанных – Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов. Все они – жители Запорожской области. 

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Между Украиной и РФ действует договор о вылове рыбы в Азовском море.

Теги: Россия, США, Крым, Азовское море, украинцы, задержание, лодка, Джеймс Гилмор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS