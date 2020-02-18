США потребовали от РФ немедленно освободить украинских рыбаков, задержанных в Азовском море

Задержание ФСБ украинских рыбаков свидетельствует о попытках России взять под полный контроль Азовское море, считает представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор.

США требуют отпустить украинских рыбаков, которых Россия задержала в Азовском море. Об этом 18 февраля во время телефонной пресс-конференции заявил представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, информирует "Укринформ".

"Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения и возвращения в Украину всех украинцев, которые противоправно задержаны в России, включая этих рыбаков", – сказал он.

Гилмор также отметил, что действия российской стороны свидетельствуют о попытке установить полный контроль над водами Азовского моря.

Дипломат подчеркнул, что это противоречит международному праву.

15 февраля в Азовском море сотрудниками пограничного "управления ФСБ России" в Крыму была задержана лодка с четырьмя гражданами Украины на борту. В крымском "управлении ФСБ РФ" заявили, что капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. Позже "ведомство" сообщило, что все задержанные украинцы признались в незаконном вылове рыбы.

16 февраля "суд" в аннексированном Крыму арестовал моряков на 10 суток.

Прокуратура АРК 15 февраля открыла уголовное производство по факту незаконного захвата судна с украинскими моряками.

Депутат Верховной Рады Павел Мельник назвал предполагаемые имена задержанных – Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов. Все они – жители Запорожской области.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Между Украиной и РФ действует договор о вылове рыбы в Азовском море.