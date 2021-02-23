Украина призвала членов ООН присоединиться к Крымской платформе. Россию тоже пригласили

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Крымскую платформу инициировали для закрепления усилий на международном уровне по деоккупации Крыма.

Кислица сказал, что Крымская платформа сосредоточит свою деятельность на пяти областях Фото: EPA

Украина пригласила страны – участницы ООН, в том числе и Россию, присоединиться к Крымской платформе. Об этом на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 23 февраля заявил постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Для того, чтобы закрепить усилия на международном уровне по [деоккупации Крыма], мы инициировали новый формат – Крымскую платформу. Она сосредоточится на пяти приоритетных областях: политике непризнания, безопасности, эффективности санкций, защите прав человека и преодолении негативных последствий временной оккупации Крыма. Мы предлагаем государствам – членам ООН присоединиться к инициативе. Мы приглашаем и Россию", – сказал Кислица.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма.