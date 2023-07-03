В ФСБ заявили, что спасли "главу" оккупационной администрации Крыма Аксенова от покушения

Спецслужбы оккупантов заявили, что задержали гражданина РФ 1988 года рождения, который "был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности".
В июне 2023 года он приехал на полуостров и якобы готовился взорвать автомобиль Аксенова, говорится в сообщении. В ФСБ утверждают, что поймали его "при изъятии из тайника взрывного устройства".
Сам Аксенов в Telegram поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на "руководство" Крыма, которое готовили "агенты террористического киевского режима", выразив уверенность, что заказчики "будут найдены и наказаны".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Аксенов – бывший депутат Верховного Совета Крыма, сейчас так называемый "председатель республики Крым". Он и еще пять высокопоставленных должностных лиц временно оккупированного украинского полуострова подозреваются Службой безопасности Украины в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: насильственное изменение или свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена и создание преступной организации.