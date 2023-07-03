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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В ФСБ заявили, что спасли "главу" оккупационной администрации Крыма Аксенова от покушения

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Глава крымских сепаратистов считает, что его "заказал" киевский "террористический режим"
Глава крымских сепаратистов считает, что его "заказал" киевский "террористический режим"
Фото: Аксёнов Z 82

Федеральная служба безопасности РФ утверждает, что предотвратила покушение на "главу" оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба ФСБ.

Спецслужбы оккупантов заявили, что задержали гражданина РФ 1988 года рождения, который "был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности".

В июне 2023 года он приехал на полуостров и якобы готовился взорвать автомобиль Аксенова, говорится в сообщении. В ФСБ утверждают, что поймали его "при изъятии из тайника взрывного устройства".

Сам Аксенов в Telegram поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на "руководство" Крыма, которое готовили "агенты террористического киевского режима", выразив уверенность, что заказчики "будут найдены и наказаны".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.  Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Аксенов – бывший депутат Верховного Совета Крыма, сейчас так называемый "председатель республики Крым". Он и еще пять высокопоставленных должностных лиц временно оккупированного украинского полуострова подозреваются Службой безопасности Украины в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: насильственное изменение или свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена и создание преступной организации.

Теги: Крым, Сергей Аксенов, ФСБ, покушение
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