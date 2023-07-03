В ФСБ заявили, что спасли "главу" оккупационной администрации Крыма Аксенова от покушения

Спецслужбы оккупантов заявили, что задержали гражданина РФ 1988 года рождения, который "был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности".

В июне 2023 года он приехал на полуостров и якобы готовился взорвать автомобиль Аксенова, говорится в сообщении. В ФСБ утверждают, что поймали его "при изъятии из тайника взрывного устройства".

Сам Аксенов в Telegram поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на "руководство" Крыма, которое готовили "агенты террористического киевского режима", выразив уверенность, что заказчики "будут найдены и наказаны".