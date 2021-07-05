В Херсонской области от COVID-19 вакцинировались 10 граждан Украины из оккупированного Крыма

Как отметили в ОГА, жители оккупированных территорий привились от коронавируса в пунктах вакцинации в Херсонской области.
"На данный момент получили прививки 10 граждан, проживающих на временно оккупированной территории, из них семь человек – в амбулатории города Геническ, один – в амбулатории поселка городского типа Каланчак, один – в поликлинике №1 Херсонской городской клинической больницы имени Карабелеша", один – в Херсонской городской клинической больнице имени Лучанского", – говорится в ответе ОГА на запрос "Радіо Свободи".
В ОГА также добавили, что данные о вакцинированных гражданах, проживающих в Крыму, вносятся в электронную систему здравоохранения Украины. Тем, кто привит двумя дозами вакцины от СОVID-19, будет выдано международное свидетельство о вакцинации.
3 июня Минздрав Украины сообщил об открытии записи на вакцинацию от COVID-19 для жителей ОРДЛО и Крыма. Среди граждан, которые проживают на оккупированных территориях, в приоритетную категорию попадают пожилые люди в возрасте от 65 лет.
Иммунизация проводится вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах вакцинации на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Они расположены возле контрольных пунктов въезда-выезда.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.
На 5 июля в Украине сделали 2,9 млн прививок, полностью вакцинировали 850 тыс. украинцев.