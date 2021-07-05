В Херсонской области от COVID-19 вакцинировались 10 граждан Украины из оккупированного Крыма

Данные о вакцинированных гражданах, проживающих в Крыму, вносятся в электронную систему здравоохранения Украины Фото: depositphotos.com

Как отметили в ОГА, жители оккупированных территорий привились от коронавируса в пунктах вакцинации в Херсонской области.

"На данный момент получили прививки 10 граждан, проживающих на временно оккупированной территории, из них семь человек – в амбулатории города Геническ, один – в амбулатории поселка городского типа Каланчак, один – в поликлинике №1 Херсонской городской клинической больницы имени Карабелеша", один – в Херсонской городской клинической больнице имени Лучанского", – говорится в ответе ОГА на запрос "Радіо Свободи".

В ОГА также добавили, что данные о вакцинированных гражданах, проживающих в Крыму, вносятся в электронную систему здравоохранения Украины. Тем, кто привит двумя дозами вакцины от СОVID-19, будет выдано международное свидетельство о вакцинации.

3 июня Минздрав Украины сообщил об открытии записи на вакцинацию от COVID-19 для жителей ОРДЛО и Крыма. Среди граждан, которые проживают на оккупированных территориях, в приоритетную категорию попадают пожилые люди в возрасте от 65 лет.

Иммунизация проводится вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах вакцинации на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Они расположены возле контрольных пунктов въезда-выезда.