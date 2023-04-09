В порту в оккупированном Россией Крыму иностранное судно прячет свое название под брезентом – СМИ. Фото

Судно ходит под флагом Гвинеи-Бисау. Название и IMO на нем закрыли куском брезента.

"Судно стоит возле газового терминала Керченского морского рыбного порта. [...] Администрация порта могла учесть прошлые ошибки и начала использовать брезент большего размера, чтобы скрыть все данные иностранного судна во избежание его возможной идентификации", – предполагает "Крым.Реалии".

4 февраля журналисты проекта публиковали фото судна с закрытым тканью названием.

Контекст:

В марте 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Морские порты, которые находятся в акватории Крыма, закрыты согласно распоряжению Кабмина Украины от 30 апреля 2014 года и приказу Министерства инфраструктуры Украины от 16 июня 2014 года. "Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории Крыма и города Севастополь, является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушением законодательства Украины и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в частности уголовную", – подчеркивали в правительстве Украины.