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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В порту в оккупированном Россией Крыму иностранное судно прячет свое название под брезентом – СМИ. Фото

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Судно с названием под брезентом ходит под флагом Гвинеи-Бисау, отметил "Крым.Реалии"
Судно с названием под брезентом ходит под флагом Гвинеи-Бисау, отметил "Крым.Реалии"
Фото: krymr.com

9 апреля в морском порту Керчи в оккупированном Россией Крыму журналисты проекта "Крым.Реалии" зафиксировали судно, у которого прикрыли название и идентификационный номер (IMO).

Судно ходит под флагом Гвинеи-Бисау. Название и IMO на нем закрыли куском брезента.

"Судно стоит возле газового терминала Керченского морского рыбного порта. [...] Администрация порта могла учесть прошлые ошибки и начала использовать брезент большего размера, чтобы скрыть все данные иностранного судна во избежание его возможной идентификации", – предполагает "Крым.Реалии".

4 февраля журналисты проекта публиковали фото судна с закрытым тканью названием.

Контекст:

В марте 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Морские порты, которые находятся в акватории Крыма, закрыты согласно распоряжению Кабмина Украины от 30 апреля 2014 года и приказу Министерства инфраструктуры Украины от 16 июня 2014 года. "Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории Крыма и города Севастополь, является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушением законодательства Украины и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в частности уголовную", – подчеркивали в правительстве Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, Керчь, судно, порт, Гвинея-Бисау, нарушение
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