Юристы считают, что Офис генпрокурора некорректно квалифицировал преступления Аксенова и Поклонской

Юристы считают, что подозреваемым лучше вменить статью о подготовке к развязыванию агрессивной войны Фото: depositphotos.com

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми бывших украинских чиновников (среди них – бывший депутат Верховной Рады Крыма, сейчас так называемый "председатель республики Крым" Сергей Аксенов и бывший "прокурор республики Крым" Наталья Поклонская), квалифицировав их действия по четырем статьям:

создание преступной организации (ст. 255 Уголовного кодекса);

действия с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (ст. 109 УК);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК);

государственная измена (ст. 111 УКУ).

Вопросы у юристов возникли к первой статье о создании преступной организации. В ULAG считают, что квалификация по этой статье – ошибочная и привели три аргумента в подтверждение своей позиции:

по мнению юристов, из сообщения и контекста событий не очевидно, действительно ли существовала преступная организация – устойчивое иерархическое объединение, существующее для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и члены которой действуют в интересах такой организации;

также юристы считают, что создание преступной группировки – "обычное" преступление мирного времени, не учитывающее контекст международного вооруженного конфликта (позиция, которую сегодня отстаивает Украина по поводу событий в Крыму). В итоге игнорируется роль РФ как инициатора и организатора оккупации;

наличие этой статьи необязательно: каждого из подозреваемых можно было бы привлекать к ответственности индивидуально и без существования преступной организации.

В организации считают, что вместо ст. 255 УК фигурантам дела можно было бы вменить ст. 437 УК, в частности, в ч. 1 – планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или вооруженного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий.

Эта статья соответствует контексту международного вооруженного конфликта. Квалификация преступлений должна осуществляться в соответствии с характером происходящего конфликта, подчеркивают юристы.

Также эта статья не имеет срока давности (в ст. 255 УК – 10–15 лет), что может стать важным фактором, поскольку рассмотрение таких сложных и масштабных дел может занимать годы, если не десятилетия.

"Некорректная квалификация – не просто абстрактная "юридическая ошибка". Она прямо уменьшает шансы на привлечение к ответственности и усугубляет системные проблемы правосудия в условиях вооруженного конфликта. Все это в конце концов только усиливает безнаказанность и никоим образом не приближает нас к миру", – подытожили в ULAG.

Украинская юридическая консультационная группа (ULAG) – это команда аналитиков и юристов. ULAG отслеживает как национальный, так и международный политический и правовой ландшафт, анализирует, как это влияет на положение дел в Украине по отношению к другим государствам через призму верховенства закона. Также организация ведет судебные разбирательства по стратегическим делам в области прав человека. ULAG предоставляет консультации, юридические заключения и ситуационный анализ, относящиеся к развитию верховенства права и прав человека в Украине.