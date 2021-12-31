ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Юристы считают, что Офис генпрокурора некорректно квалифицировал преступления Аксенова и Поклонской

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юристы считают, что подозреваемым лучше вменить статью о подготовке к развязыванию агрессивной войны
Юристы считают, что подозреваемым лучше вменить статью о подготовке к развязыванию агрессивной войны
Фото: depositphotos.com

Юристы Украинской юридической консультационной группы (Ukrainian Legal Advisory Group) раскритиковали квалификацию статей в обвинительном акте в отношении руководителей оккупационной администрации России в Крыму и Севастополе. Об этом они сообщили 30 декабря в своем Facebook.

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми бывших украинских чиновников (среди них – бывший депутат Верховной Рады Крыма, сейчас так называемый "председатель республики Крым" Сергей Аксенов и бывший "прокурор республики Крым" Наталья Поклонская), квалифицировав их действия по четырем статьям:

  • создание преступной организации (ст. 255 Уголовного кодекса);
  • действия с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (ст. 109 УК); 
  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК);
  • государственная измена (ст. 111 УКУ).

Вопросы у юристов возникли к первой статье о создании преступной организации. В ULAG считают, что квалификация по этой статье – ошибочная и привели три аргумента в подтверждение своей позиции:

  • по мнению юристов, из сообщения и контекста событий не очевидно, действительно ли существовала преступная организация – устойчивое иерархическое объединение, существующее для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и члены которой действуют в интересах такой организации;
  • также юристы считают, что создание преступной группировки – "обычное" преступление мирного времени, не учитывающее контекст международного вооруженного конфликта (позиция, которую сегодня отстаивает Украина по поводу событий в Крыму). В итоге игнорируется роль РФ как инициатора и организатора оккупации;
  • наличие этой статьи необязательно: каждого из подозреваемых можно было бы привлекать к ответственности индивидуально и без существования преступной организации.

В организации считают, что вместо ст. 255 УК фигурантам дела можно было бы вменить ст. 437 УК, в частности, в ч. 1 – планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или вооруженного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий.

Эта статья соответствует контексту международного вооруженного конфликта. Квалификация преступлений должна осуществляться в соответствии с характером происходящего конфликта, подчеркивают юристы.

Также эта статья не имеет срока давности (в ст. 255 УК – 10–15 лет), что может стать важным фактором, поскольку рассмотрение таких сложных и масштабных дел может занимать годы, если не десятилетия.

"Некорректная квалификация – не просто абстрактная "юридическая ошибка". Она прямо уменьшает шансы на привлечение к ответственности и усугубляет системные проблемы правосудия в условиях вооруженного конфликта. Все это в конце концов только усиливает безнаказанность и никоим образом не приближает нас к миру", – подытожили в ULAG.

https://www.facebook.com/ULAGroup.lawyers/posts/1490414594692436

Украинская юридическая консультационная группа (ULAG) – это команда аналитиков и юристов. ULAG отслеживает как национальный, так и международный политический и правовой ландшафт, анализирует, как это влияет на положение дел в Украине по отношению к другим государствам через призму верховенства закона. Также организация ведет судебные разбирательства по стратегическим делам в области прав человека. ULAG предоставляет консультации, юридические заключения и ситуационный анализ, относящиеся к развитию верховенства права и прав человека в Украине.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

СБУ 29 декабря 2021-го завершила расследование в отношении глав оккупационной администрации РФ в аннексированном Крыму и направила материалы дела в суд.

В деле, кроме Поклонской и Аксенова, фигурируют: бывший начальник отдела уголовного розыска Симферопольского городского управления ГУ МВД Украины Сергей Абисов, бывший депутат и глава Севастопольского городского совета Юрий Дойников, бывший начальник УСБ Украины в Севастополе Петр Зима, экс-глава Верховной Рады Крыма Владимир Константинов, бывший начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины Виктор Мельниченко, бывший старший прокурор и бывший депутат Верховной Рады Крыма Рустам Темиргалиев.

В прокуратуре заявили, что они способствовали представителям страны-агрессора РФ в проведении подрывной деятельности против Украины, в частности, участвовали в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими. Наказание, предусмотренное за совершение инкриминируемых им особо тяжких преступлений, – лишение свободы на срок до 15 лет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, аннексия, юрист, уголовный кодекс, обвинение, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад
"Зе конь". Звезда "Дизель Шоу" Сморыгин показал свою дочь
"Зе конь". Звезда "Дизель Шоу" Сморыгин показал свою дочь
  "Под их носом мы спали вместе". Melovin рассказал, как мать узнала о его романе с мужчиной
  "Под их носом мы спали вместе". Melovin рассказал, как мать узнала о его романе с мужчиной
"Удивительный подарок на Новый год". Группа Go-A стала победителем Eurovision Awards в номинации за самую инновационную постановку
"Удивительный подарок на Новый год". Группа Go-A стала победителем Eurovision Awards в номинации за самую инновационную постановку
"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди
"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди
  Украинский ведущий из Ливана Даниэль Салем: Я до сих пор военный в запасе. Если Ливан идет на войну, то меня имеют право позвать
  Украинский ведущий из Ливана Даниэль Салем: Я до сих пор военный в запасе. Если Ливан идет на войну, то меня имеют право позвать
"Порно какое-то", "Красиво, но вульгарно". Седокова в образе сексуальной Снегурочки широко развела ноги на коленях у молодого мужа
"Порно какое-то", "Красиво, но вульгарно". Седокова в образе сексуальной Снегурочки широко развела ноги на коленях у молодого мужа
"Как повезло мужу!", "Задницей и сосисками умеет крутить". 39-летняя Брежнева без бюстгальтера эротично поизгибалась на камеру
"Как повезло мужу!", "Задницей и сосисками умеет крутить". 39-летняя Брежнева без бюстгальтера эротично поизгибалась на камеру
"Красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала голые бедра и грудь
"Красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала голые бедра и грудь
"Дедушка Мороз – старенький и глухой. Третий год не слышит, что я хочу". Билык рассказала, о каком подарке мечтает на Новый год
"Дедушка Мороз – старенький и глухой. Третий год не слышит, что я хочу". Билык рассказала, о каком подарке мечтает на Новый год
"Найду его в любой точке планеты. Будем вместе". Молодая жена Комарова позировала за границей в платье, скрывающем живот
"Найду его в любой точке планеты. Будем вместе". Молодая жена Комарова позировала за границей в платье, скрывающем живот
"Это не женщина, это мечта". 41-летняя Семенович показала грудь и поласкала себя на камеру
"Это не женщина, это мечта". 41-летняя Семенович показала грудь и поласкала себя на камеру
"Голая и горячая". 57-летняя Кортни Лав снялась обнаженной с блестящим декором на груди и в зоне паха
"Голая и горячая". 57-летняя Кортни Лав снялась обнаженной с блестящим декором на груди и в зоне паха
"Живописная, сексуальная", "Вот бы такую Снегурочку на Новый год". Глюк'oZa показала соски
"Живописная, сексуальная", "Вот бы такую Снегурочку на Новый год". Глюк'oZa показала соски
  "Купил билеты и отменил. Он меня не оставил". Данилко рассказал, почему подарил своему танцору-зайцу дорогой подарок на Новый год
  "Купил билеты и отменил. Он меня не оставил". Данилко рассказал, почему подарил своему танцору-зайцу дорогой подарок на Новый год
"Безумно красивая". Звезда "Сватов" Кошмал снялась в свадебном платье
"Безумно красивая". Звезда "Сватов" Кошмал снялась в свадебном платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал колоритное фото из-за границы (496178)
2
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте (170693)
3
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами (130293)
4
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье (115461)
5
"Каменских номер два", "Вульгарно". Блогер Вербинец засветила промежность на пляже (65517)
6
"Уф-ф-ф, мамочка", "Самая горячая женщина в мире". 63-летняя Мадонна раздвинула ноги и задрала платье (34524)
7
"Куколка с потрясающей грудью", "Желаю выйти замуж". Тина Кароль появилась на публике в наряде любимого бренда без бюстгальтера (34329)
8
"Самая никакая Никиты жена", "О, Ваньку передом повернули". Подольская показала всех сыновей 53-летнего Преснякова (32388)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS