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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Заявление Зеленского о Крыме в Кремле расценили как "территориальные претензии" к РФ

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По словам Пескова, "подобные заявления могут иметь негативные последствия"
По словам Пескова, "подобные заявления могут иметь негативные последствия"
Фото: ЕРА

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что после скифского золота страна вернет себе временно оккупированный Россией Крым, в Кремле расценили как "территориальные претензии" к РФ. Об этом 27 октября заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Газета.Ru".

По его словам, "подобные заявления могут иметь негативные последствия".

Также он добавил, что в РФ "проанализируют судебные перспективы", чтобы отстоять российские интересы в ситуации с передачей скифского золота Украине.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка "Крым: золото и тайны Черного моря". Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве "власти" Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.

Представители крымских музеев заявили, что "разочарованы и шокированы" исходом дела, и обжаловали решение.

26 октября 2021 года Апелляционный суд решил, что музей должен передать экспонаты Украине. В тексте решения говорится, что скифское золото может считаться наследием Крыма, так как происходит оттуда, но при этом оно является частью культурного наследия Украинского государства.

После возвращения в Украину коллекция скифского золота до деоккупации Крыма будет храниться в Национальном музее истории Украины, сообщили в Минкульте.

Теги: Россия, Крым, Украина, Дмитрий Песков, скифское золото, аннексия, Владимир Зеленский
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