Хржановский: Наши фильмы сложные. Один длился шесть часов. Но за все это время из тысячного зала на Берлинале вышли всего человек восемь

Художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", российский режиссер Илья Хржановский в определенном смысле представлял на 70-м международном кинофестивале Берлинале и Украину. В программе были сразу две ленты из его масштабного кинопроекта "Дау". В частности, в конкурсной программе Берлинале 2020 участвовал фильм "Дау. Наташа". Вторую ленту "Дау. Дегенерация" зрителям презентовали в рамках специального показа. Оба фильма – совместного производства Украины, Германии, Великобритании, России.

Фильм "Дау. Наташа" – часть 700-часового проекта "Дау" – получил на Берлинале "Серебряного медведя" за выдающиеся художественные достижения. В комментарии изданию "ГОРДОН" Хржановский рассказал о своих впечатлениях от прошедшегося в Берлине кинофестиваля.

"Последние пять лет в Харькове – время самой интенсивной работы над проектом "Дау". Надо признать, это сложный опыт. Многие сотрудники, в том числе ведущие творческие сотрудники, были украинцами. Собран огромный объем реквизита, десятки тысяч костюмов, предметов мебели. Сам по себе Харьков – тяжелый город, сплошь состоящий из травм. Я выбрал его сознательно, как город с актуальным советским духом и трагической судьбой – сотни тысяч загубленных людей во время репрессий, миллионы во время Голодомора, гигантские жертвы Второй мировой войны. Все это находит отражение в этом мощном индустриальном, а когда-то интеллектуальном городе. Там уничтожены целые пласты культуры, но Харьков по-прежнему порождает выдающихся деятелей культуры", – отметил Хржановский.

По его словам, за время кинофестиваля фильм "Дау. Наташа" был продан для проката в 15 странах мира.

"Проект "Дау" вызывает сильные эмоции, поэтому мы уже привыкли к поляризации – к самым разным отзывам. Одних людей проект привлекает, другие – не готовы к такому. На конкурсе в Берлине показывали два фильма из цикла – "Дау. Наташа" и "Дау. Дегенерация". Фильмы сложные. Один длился два часа, другой – шесть. Но за все это время из тысячного зала вышли всего человек восемь. То есть люди готовы иметь дело с таким материалом, и для меня это очень показательно. Самое огорчительное – когда люди, ничего не глядя, пользуясь слухами, выносят свои суждения. При этом прокатная судьба у фильмов есть. "Дау. Наташа" уже продана в разные страны – только за время кинофестиваля в 15 стран", – сказал режиссер.

Он подчеркнул, что негативные отзывы о его фильмах были в основном в немецкой проессе.

"Например, в Guardian или The New York Times вышли статьи с замечательными отзывами, а в немецкой прессе отзывы были в основном ужасные. Хотя по логике должно быть наоборот, ведь как раз в Германии допускают более радикальные вещи, а англо-саксонская культура, напротив, более консервативна. Возможно, такая реакция связана с глубоко спрятанными инстинктами немецкого общества. В фильме есть жесткие сцены. И они добираются до этих скрытых пластов, сформированных тоталитарным наследием. По сути те, кто в СССР и Германии пытали, убивали, доносили, не были какими-то иными людьми. Они не являлись преступниками изначально, а были такими же людьми, как и те, кого мы видим сейчас вокруг нас", – заявил Хржановский.

Помимо съемок кино еще одной значимой работой в Украине режиссер считает создание центра исследования Холокоста. В декабре 2019 года он стал художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий яр". По его мнению, эта весьма значимый для европейской культуры памяти проект, и надеется привлечь к его реализации деятелей мировой культуры.

"Украина всегда была частью моей жизни. У меня мама родилась в Виннице. И бежала летом 1941 года от Холокоста. Сейчас никого из родни не осталось – все уехали в Израиль или Америку. Но их рассказы об Украине, о жизни еврейского местечка всегда были частью моей жизни, хотя я родился и вырос в Москве. Работа над созданием мемориального центра "Бабьего Яра" – сложная и важная для меня. Ведь это не авторский проект. Речь идет о коллективной памяти Украины. Здесь нужно нащупать такой язык, на котором можно говорить об этой ситуации, чтобы люди могли ее прочувствовать. Ведь по идее человек должен любить и прощать другого человека. А все беды в мире – из-за того, что где-то любовь и сочувствие к ближнему были нарушены ради чего-то другого. Во всей Восточной Европе нет ни одного исследовательского центра Холокоста. Мне кажется, сейчас есть возможность исправить это, построив такой центр в Украине. Надеюсь, мне в этом помогут деятели мировой культуры", – резюмировал режиссер.

Проект "Дау", включает 13 фильмов, производство которых началось в 2008 году. Съемки проходили в Харькове, где авторы кинопроекта в точности реконструировали быт, социально-культурную и политическую жизнь СССР в первой половине ХХ века, в частности, построили большую декорацию в виде научно-исследовательского института. В фильме снимались несколько сотен человек, в том числе основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, политики Нестор Шуфрич и Михаил Добкин и другие известные люди.

В основе киноцикла – мемуары Конкордии Дробанцевой, жены выдающегося советского физика, лауреата Нобелевской премии 1962 года Льва Ландау.

Хржановский родился в России, но в 2009 году уехал из страны. Член Европейской академии киноискусств. В Украине кинорежиссер прожил пять лет. Сейчас живет в Лондоне.

В 2019 году премьерные показы кинопроекта "Дау" в Париже собрали многочисленную зрительскую аудиторию (более 40 тыс. человек). При этом картины запрещены к показу на территории России. В марте 2014 года Хржановский подписал письмо коллегам из Украины, в котором осудил российскую военную интервенцию.

Фестиваль Берлинале 2020 проходил в столице Германии с 20 февраля по 1 марта.