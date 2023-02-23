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Художник из Швейцарии Хофштеттер создал световые проекции на достопримечательностях Львова в знак солидарности с украинцами. Фото

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Это второй визит светохудожника из Швейцарии в Украину
Это второй визит светохудожника из Швейцарии в Украину
Фото: mkip.gov.ua

22 февраля в Украину вновь прибыл швейцарский художник по свету Герри Хофштеттер в рамках арт-тура по украинским городам "Чествование памяти. Свет для надежды". Об этом сообщается на странице Министерства культуры и информационной политики Украины.

Акция солидарности приурочена к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. 

Первым городом, в котором появились световые проекции Хофштеттера, стал Львов. Художник создал на стенах Ратуши, Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла и Львовской национальной оперы желтые-синие изображения с использованием украинской символики, а на здании вокзала воссоздал леопарда.

Фото зданий опубликованы на странице минкульта в Facebook.

Это не первый визит светохудожника в Украину. В декабре Хофштеттер посетил украинские города в рамках мирового арт-тура "Рождественский свет для надежды".

https://www.facebook.com/MCIPUkraine/posts/pfbid02dH9UERCK5TpFQkBrWZ6fgBVFNjid48EATUMm6znfKpc1UkKYgEf7TQYXhVdEx62Ml

Контекст:

Самой известной работой швейцарского художника является освещение горы Маттерхорн в Швейцарии в знак солидарности с людьми со всего мира во время пандемии COVID-19 в 2020 году. 

22 февраля 2022 года в китайский год Тигра он спроектировал изображение этого животного протяженностью 5,3 км на северной стороне Айгера в Швейцарии под названием "Тигр на Айгере".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Украина, художник, война России против Украины, Герри Хофштеттер
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