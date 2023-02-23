Художник из Швейцарии Хофштеттер создал световые проекции на достопримечательностях Львова в знак солидарности с украинцами. Фото

Акция солидарности приурочена к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
Первым городом, в котором появились световые проекции Хофштеттера, стал Львов. Художник создал на стенах Ратуши, Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла и Львовской национальной оперы желтые-синие изображения с использованием украинской символики, а на здании вокзала воссоздал леопарда.
Фото зданий опубликованы на странице минкульта в Facebook.
Это не первый визит светохудожника в Украину. В декабре Хофштеттер посетил украинские города в рамках мирового арт-тура "Рождественский свет для надежды".
Самой известной работой швейцарского художника является освещение горы Маттерхорн в Швейцарии в знак солидарности с людьми со всего мира во время пандемии COVID-19 в 2020 году.
22 февраля 2022 года в китайский год Тигра он спроектировал изображение этого животного протяженностью 5,3 км на северной стороне Айгера в Швейцарии под названием "Тигр на Айгере".