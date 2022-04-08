"Их запугали, что если хотя бы рот откроют – не выживут их семьи, а их самих посадят в тюрьму". Ефросининой написали россияне, которые молчат о войне против Украины

"Я не смогу назвать их имена, это очень известные люди. Их запугали тем, что если они хотя бы рот откроют, не выживут их семьи, а их самих посадят в тюрьму. Вчера мне один известный артист сказал: "У вас жизнь останавливалась, Маша, а у нас закончилось". Я думаю, что это красноречиво. Хотя, вынуждена признать, что таких сообщений немного, единицы", – рассказала телеведущая.

Она отметила, что во время войны исчезло понятие "звезды".

"Сейчас нет звезд, сейчас есть люди войны", – подчеркнула она.

По мнению Ефросининой, между украинским и российским обществом колоссальная разница.

"Наши военные не спят, не едят, и уже столько дней нас защищают. Каждый из нас борется, а они понимают язык давления, репрессий, запугиваний. Только язык этого страха, что с тобой что-то сделают. Поэтому эти фразы: "Я аполитичная, нет войне" – это все фигня, и это уже не работает. Те, кто пишут мне тихонько, понимают, что расплата будет жестокой. А эти все петухи просто начнут жрать самих себя", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)