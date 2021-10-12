Интервью Гордона с Паниным. Где и когда смотреть

Интервью записали в Испании, оно продолжалось почти два часа.

Во время интервью актер говорил о своем переезде в испанскую Торревьеху и о том, почему не хочет возвращаться в Москву, о местной российской диаспоре, которая напоминает нью-йоркский Брайтон-Бич, адаптации в новой стране, смерти матери, режиссере Алексее Балабанове, актеров-режиссеров Никите Михалкове и Тигране Кеосаяне, о том, как "нажрался" с нынешней женой Кеосаяна, российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян, а также о том, почему сейчас почти не снимается в российском кино, домогались ли его коллеги, о своем отношении к ЛГБТ и звездной болезни.

"Когда я приехал в Торревьеху, меня пытались сразу заманить вот в эту русскую диаспору, в этот Брайтон-Бич. Если ты туда попадешь – все, кранты. Я иногда не понимаю вообще, зачем они уехали из России или из Украины. У большинства людей такой менталитет, что им не надо никуда уезжать. Они не готовы ни перестраиваться, ни учить испанский язык", – сказал актер.

Это третье интервью с Паниным, которые Гордон записал за последние годы. В марте 2020 года вышли программы с актером, записанные в Турции и по Skype.

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Звезда".

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В июне того же года Панин заявил, что "собственными руками перерезал бы горло" президенту Украины Петру Порошенко.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.