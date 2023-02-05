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Роднянский: Россияне обижались на "Левиафан". Считали, что мы привираем, сгущаем краски, что это типичная чернуха

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Роднянский: "Левиафан" поляризовал общество. Были те, кто говорил, что необходимо такое кино. А были и те, кто требовал, чтобы мы на коленях просили прощения на Красной площади
Роднянский: "Левиафан" поляризовал общество. Были те, кто говорил, что необходимо такое кино. А были и те, кто требовал, чтобы мы на коленях просили прощения на Красной площади
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Когда на экраны вышел фильм Андрей Звягинцева "Левиафан", в РФ были те, кто поддерживал работу над таким кино, а были такие, кто требовал извинений от его авторов. Об этом украинский продюсер Александр Роднянский рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Роднянский – один из продюсеров "Левиафана". Фильм – социальная драма, он вышел на экраны в 2014 году и получил ряд международных премий, в том числе "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке, но, как рассказал Роднянский, в РФ его не показали на федеральных каналах. 

Гордон отметил, что "Левиафан" "предвосхитил сегодняшние события". "Он показал Россию, которой мы не знали. Потому что даже люди, которые жили в Москве, в Питере, не представляли, что есть другая Россия: звериная, звероподобная, какая-то кондовая, страшная, варварская Россия", – сказал журналист. 

Роднянский ответил: "Они [россияне] обижались. Они считали, что мы привираем, что мы сгущаем краски, что это типичная чернуха. На нас жутко тогда обиделись". 

"Россия – сложная страна. И она долгое время сопротивлялась. Она же не была подконтрольна полностью. Можно было финансировать фильмы, можно было их выпускать. Единственное, что контролировали уже жестко, – это телевидение. И "Левиафан" не показывали на федеральных каналах. А вот "Елена" – наш предыдущий фильм с Андреем Петровичем – прошла с огромным успехом на канале "Россия 1". Тогда это еще было можно. Но это был 2011 год", – продолжил продюсер, отвечая на вопрос, как фильм дали выпустить в РФ. 

По мнению Роднянского, Россия "не сразу утонула в этом кошмаре" и "пыталась сопротивляться". 

ыла культура, были протестные фильмы, книги свободные. До недавнего времени можно было издать, написать, продать любую книгу. Заходишь в книжный магазин... Причем там же были потрясающие книжные магазины – их было много, и они работали 24 часа в сутки. [...] Посмотрите на фотографии митингов в поддержку Украины в 2014 году. Это же немыслимое количество людей. У меня весь офис... Я не знал вообще людей, которые поддерживают "присоединение" Крыма, в своем пузыре. А потом – бац! – и начало сворачиваться. И в то время как раз "Левиафан" поляризовал общество. Не было такого, что набросились все. Были и защитники. Были те, кто говорил: "Нет, это неправда". Были те, кто говорил, что необходимо такое кино. А были и те, кто требовал, чтобы мы на коленях просили прощения на Красной площади. Я смотрел на это не всерьез. Я, признаться, на каком-то этапе... Это вечная постсоветская привычка: нам казалось, что раз Советский Союз завершился, это больше не повторится. Уже не верили. Уже произошло, мы уже все убедились, что так нельзя, так жить невозможно, незачем. А в результате оказалось, что это на полном серьезе. Люди уверовали вновь", – добавил он. 

Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Роднянский родился в 1961 году в Киеве в семье кинематографистов. Окончил факультет кинорежиссуры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

После окончания вуза работал кинорежиссером на студии "Киевнаучфильм", снимал документальные фильмы об экологии и политике.

С 1990-го по 1994 год жил в Германии, работал продюсером и режиссером на немецком телеканале ZDF. Затем вернулся в Украину и вместе с братом основал телеканал "1+1". В 2002 году Роднянский покинул пост генерального директора канала, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.

В 2002 году Роднянский переехал в Россию и возглавил телеканал СТС. Спустя два года он стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале. Четыре его фильма были номинированы на премию "Оскар".

После нападения РФ на Украину Роднянский покинул Россию. Он в первый же день осудил вторжение, сейчас разоблачает российскую пропаганду в Instagram, где у него более 400 тыс. подписчиков.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, кино, Золотой глобус, культура, фильм, Левиафан, Андрей Звягинцев, Александр Роднянский
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