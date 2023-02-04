ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Роднянский: Когда стало понятно, что "1+1" в состоянии быть конкурентоспособным, возникла наглая идея расшириться на Россию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Роднянский подчеркнул, что "1+1" был "достаточно прибыльным"
Роднянский подчеркнул, что "1+1" был "достаточно прибыльным"
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский телепродюсер Александр Роднянский рассказал, как вышел на международный уровень основанный им телеканал "1+1".

"К 2002 году у меня возникло чувство исчерпанности рынка. Мы бурно развивали телевизионный канал. [...] "1+1" развивался достаточно бурно, и в те времена в Украине... Сегодняшний день мы не обсуждаем, во время войны, но и до войны были, как правило, неприбыльными. Они функционировали как компании, являющиеся частью больших холдингов, корпораций, финансово-промышленных групп. [...] А нам было необходимо, чтобы "1+1" был бизнесом", – сказал Роднянский.

Телепродюсер подчеркнул, что "1+1" был "достаточно прибыльным".

"В тот момент мы хотели расширяться. И мы начали производить программы где-то в конце 90-х, которые очень легко завоевывали аудиторию не только в Украине, но и в России. Их покупали. Они шли на каналах, прежде всего, независимых в России. [...] СТС – американский канал – покупал у нас программы. И стало понятно, что мы в состоянии быть конкурентоспособными. И возникла идея расшириться на Россию. У меня была наглая идея купить российский канал и попытаться завоевать там аудиторию, а производить все на "1+1" из Киева", – объяснил он.

По словам Роднянского, у его канала "была очень сильная производственная команда, много талантливых людей, и можно было привлекать еще больше, и в итоге возникла история с СТС, который был заинтересован в том, чтобы начать бурное развитие".

"Акционеры СТС были заинтересованы прежде всего в менеджменте, способном привести компанию к успеху в момент начала бурного роста рынка. Потому что в России начинался бурный рост. А я был заинтересован в объединении ресурсов. И мы очень удачно говорили. В какой-то момент все шло ровно. До визита моего партнера по американской компании Рональда Лаудера в Москву. И он посмотрел на СТС. Канал выглядел очень непрезентабельно, очень скромно… Небольшая компания, небольшой офис, жесточайший контроль над расходами... И он меня спросил: "Зачем ты хочешь, чтобы мы купили такую дешевую компанию?" Я говорю: "Потому что она будет очень дорогой. Это точно. Она выстрелит". Он сказал: "Не хочу". Он, вероятно, не хотел в Россию. Ему предлагали долю в [российском] НТВ. Он отказался. Ну а мне было поздно соскакивать, и я решил изменить жизнь. Было интересно попробовать заниматься объемом производства значительно большим. Потому что в Киеве, как я сказал, возможностей было немного", – отметил он.

Роднянский подчеркнул, что тогда ему было "ровно 40 лет" и он "принял решение".

"Первые годы все было здорово, потому что успехи СТС, самые успешные сериалы, каких было много, потому что у нас пошло дело невероятно быстро. [Сериалы] "Няня", "Не родись красивой", "Бедная Настя". Это все удачно шло на "1+1" и выигрывало конкуренцию в Украине. И мы делали проекты, телевизионные шоу в Украине и показывали на СТС, а сериалы, которые делали в России, показывали на "1+1". Сделали несколько ведущих из Украины популярными там. И наоборот", – объяснил он.

Телепродюсер обратил внимание, что украинский актер Андрей Данилко (сценический псевдоним Верка Сердючка) "стал мегазвездой благодаря "СВ-шоу".

Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Роднянский родился в 1961 году в Киеве в семье кинематографистов. Окончил факультет кинорежиссуры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

После окончания вуза работал кинорежиссером на студии "Киевнаучфильм", снимал документальные фильмы об экологии и политике.

С 1990-го по 1994 год жил в Германии, работал продюсером и режиссером на немецком телеканале ZDF. Затем вернулся в Украину и вместе с братом основал телеканал "1+1". В 2002 году Роднянский покинул пост генерального директора канала, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.

В 2002 году Роднянский переехал в Россию и возглавил телеканал СТС. Спустя два года он стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале. Четыре его фильма были номинированы на премию "Оскар".

После нападения РФ на Украину Роднянский покинул Россию. Он в первый же день осудил вторжение, сейчас разоблачает российскую пропаганду в Instagram, где у него более 400 тыс. подписчиков.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, телевидение, кино, фильм, Андрей Данилко, Александр Роднянский, сериал, Верка Сердючка, продюсер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
Галина ГРИШИНА
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Галина ГРИШИНА
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
Галина ГРИШИНА
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Галина ГРИШИНА
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
Галина ГРИШИНА
Мишина показала фото в мокром купальнике
Мишина показала фото в мокром купальнике
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Галина ГРИШИНА
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Галина ГРИШИНА
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Галина ГРИШИНА
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья (34649)
2
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины (33869)
3
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после (32721)
4
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане (30204)
5
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках (21651)
6
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост (15780)
7
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад (12895)
8
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса (10065)
 
 
 
 