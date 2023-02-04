Роднянский: Когда стало понятно, что "1+1" в состоянии быть конкурентоспособным, возникла наглая идея расшириться на Россию

"К 2002 году у меня возникло чувство исчерпанности рынка. Мы бурно развивали телевизионный канал. [...] "1+1" развивался достаточно бурно, и в те времена в Украине... Сегодняшний день мы не обсуждаем, во время войны, но и до войны были, как правило, неприбыльными. Они функционировали как компании, являющиеся частью больших холдингов, корпораций, финансово-промышленных групп. [...] А нам было необходимо, чтобы "1+1" был бизнесом", – сказал Роднянский.

Телепродюсер подчеркнул, что "1+1" был "достаточно прибыльным".

"В тот момент мы хотели расширяться. И мы начали производить программы где-то в конце 90-х, которые очень легко завоевывали аудиторию не только в Украине, но и в России. Их покупали. Они шли на каналах, прежде всего, независимых в России. [...] СТС – американский канал – покупал у нас программы. И стало понятно, что мы в состоянии быть конкурентоспособными. И возникла идея расшириться на Россию. У меня была наглая идея купить российский канал и попытаться завоевать там аудиторию, а производить все на "1+1" из Киева", – объяснил он.

По словам Роднянского, у его канала "была очень сильная производственная команда, много талантливых людей, и можно было привлекать еще больше, и в итоге возникла история с СТС, который был заинтересован в том, чтобы начать бурное развитие".

"Акционеры СТС были заинтересованы прежде всего в менеджменте, способном привести компанию к успеху в момент начала бурного роста рынка. Потому что в России начинался бурный рост. А я был заинтересован в объединении ресурсов. И мы очень удачно говорили. В какой-то момент все шло ровно. До визита моего партнера по американской компании Рональда Лаудера в Москву. И он посмотрел на СТС. Канал выглядел очень непрезентабельно, очень скромно… Небольшая компания, небольшой офис, жесточайший контроль над расходами... И он меня спросил: "Зачем ты хочешь, чтобы мы купили такую дешевую компанию?" Я говорю: "Потому что она будет очень дорогой. Это точно. Она выстрелит". Он сказал: "Не хочу". Он, вероятно, не хотел в Россию. Ему предлагали долю в [российском] НТВ. Он отказался. Ну а мне было поздно соскакивать, и я решил изменить жизнь. Было интересно попробовать заниматься объемом производства значительно большим. Потому что в Киеве, как я сказал, возможностей было немного", – отметил он.

Роднянский подчеркнул, что тогда ему было "ровно 40 лет" и он "принял решение".

"Первые годы все было здорово, потому что успехи СТС, самые успешные сериалы, каких было много, потому что у нас пошло дело невероятно быстро. [Сериалы] "Няня", "Не родись красивой", "Бедная Настя". Это все удачно шло на "1+1" и выигрывало конкуренцию в Украине. И мы делали проекты, телевизионные шоу в Украине и показывали на СТС, а сериалы, которые делали в России, показывали на "1+1". Сделали несколько ведущих из Украины популярными там. И наоборот", – объяснил он.

Телепродюсер обратил внимание, что украинский актер Андрей Данилко (сценический псевдоним Верка Сердючка) "стал мегазвездой благодаря "СВ-шоу".

Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Читайте полную версию интервью

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