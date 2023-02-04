Роднянский: Эта война – предсмертные схватки для России и родовые – для Украины. Россия погибает

Роднянский: Украина наконец избавится от этого чудовищного имперского груза, от этого проекта советского, попытки переделать природу человека Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

На вопрос: "Чем все закончится?" – Роднянский ответил: "Ох, если бы мы с вами могли знать... Я уверен, во-первых, что это закончится победой Украины. В том смысле, в котором это обозначает новое будущее для страны".

Он подчеркнул, что верит в будущее Украины.

"Я верю в то, что это будет свободная, самостоятельная, независимая европейская страна со своими траекториями развития, со своими скандалами, со своими сложностями, коррупцией, со своей борьбой, со своими политическими дискуссиями, со своей конкурентной демократией. Со всем тем, что сопровождает жизнь любой свободной страны. Но самое главное – у нее будет шанс для строительства совершенно новой экономики и другого – свободного – будущего. Она наконец избавится от этого чудовищного имперского груза, от этого проекта советского, попытки переделать природу человека", – сказал Роднянский.

Теперь, по его мнению, у Украины будет шанс начать собственную историю.

"Эта война, мне кажется, – это такие родовые схватки. Эта война – предсмертные схватки для России и родовые – для Украины. Я в это верю. Потому что Россия погибает... Она сражается за фейковые ценности с фейковыми лозунгами, фальшивой армией, имитационной экономикой. Ни один человек в это не верит. И только кучка коррумпированных негодяев, управляющих этой страной, толкает и своих граждан, и заставляет погибать мирных граждан соседней страны в угоду собственным интересам. Все эти интересы – это попытка удержать власть до конца их проклятых жизней", – подытожил продюсер.

Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Полная версия интервью

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