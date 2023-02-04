Роднянский: Эта война – предсмертные схватки для России и родовые – для Украины. Россия погибает

На вопрос: "Чем все закончится?" – Роднянский ответил: "Ох, если бы мы с вами могли знать... Я уверен, во-первых, что это закончится победой Украины. В том смысле, в котором это обозначает новое будущее для страны".
Он подчеркнул, что верит в будущее Украины.
"Я верю в то, что это будет свободная, самостоятельная, независимая европейская страна со своими траекториями развития, со своими скандалами, со своими сложностями, коррупцией, со своей борьбой, со своими политическими дискуссиями, со своей конкурентной демократией. Со всем тем, что сопровождает жизнь любой свободной страны. Но самое главное – у нее будет шанс для строительства совершенно новой экономики и другого – свободного – будущего. Она наконец избавится от этого чудовищного имперского груза, от этого проекта советского, попытки переделать природу человека", – сказал Роднянский.
Теперь, по его мнению, у Украины будет шанс начать собственную историю.
"Эта война, мне кажется, – это такие родовые схватки. Эта война – предсмертные схватки для России и родовые – для Украины. Я в это верю. Потому что Россия погибает... Она сражается за фейковые ценности с фейковыми лозунгами, фальшивой армией, имитационной экономикой. Ни один человек в это не верит. И только кучка коррумпированных негодяев, управляющих этой страной, толкает и своих граждан, и заставляет погибать мирных граждан соседней страны в угоду собственным интересам. Все эти интересы – это попытка удержать власть до конца их проклятых жизней", – подытожил продюсер.
Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Полная версия интервью
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки. Позднее он несколько раз повторял, что в 2023 году война закончится победой Украины, и добавлял, что Украина победит "великую и непобедимую" российскую армию, как Давид победил Голиафа.
Война, которую в 2022 году начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50–100 км, заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце 2022 года. Он также выразил уверенность, что развязанную Россией войну Украина закончит в 2023 году.