ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Роднянский: Эта война – предсмертные схватки для России и родовые – для Украины. Россия погибает

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Роднянский: Украина наконец избавится от этого чудовищного имперского груза, от этого проекта советского, попытки переделать природу человека
Роднянский: Украина наконец избавится от этого чудовищного имперского груза, от этого проекта советского, попытки переделать природу человека
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский телепродюсер Александр Роднянский уверен, что война закончится победой Украины и она будет свободной самостоятельной страной. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

На вопрос: "Чем все закончится?" – Роднянский ответил: "Ох, если бы мы с вами могли знать... Я уверен, во-первых, что это закончится победой Украины. В том смысле, в котором это обозначает новое будущее для страны".

Он подчеркнул, что верит в будущее Украины.

"Я верю в то, что это будет свободная, самостоятельная, независимая европейская страна со своими траекториями развития, со своими скандалами, со своими сложностями, коррупцией, со своей борьбой, со своими политическими дискуссиями, со своей конкурентной демократией. Со всем тем, что сопровождает жизнь любой свободной страны. Но самое главное – у нее будет шанс для строительства совершенно новой экономики и другого – свободного – будущего. Она наконец избавится от этого чудовищного имперского груза, от этого проекта советского, попытки переделать природу человека", – сказал Роднянский.

Теперь, по его мнению, у Украины будет шанс начать собственную историю.

"Эта война, мне кажется, – это такие родовые схватки. Эта война – предсмертные схватки для России и родовые – для Украины. Я в это верю. Потому что Россия погибает... Она сражается за фейковые ценности с фейковыми лозунгами, фальшивой армией, имитационной экономикой. Ни один человек в это не верит. И только кучка коррумпированных негодяев, управляющих этой страной, толкает и своих граждан, и заставляет погибать мирных граждан соседней страны в угоду собственным интересам. Все эти интересы – это попытка удержать власть до конца их проклятых жизней", – подытожил продюсер. 

Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки. Позднее он несколько раз повторял, что в 2023 году война закончится победой Украины, и добавлял, что Украина победит "великую и непобедимую" российскую армию, как Давид победил Голиафа.

Война, которую в 2022 году начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50–100 км, заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце 2022 года. Он также выразил уверенность, что развязанную Россией войну Украина закончит в 2023 году.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: СССР, Александр Роднянский, история, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
Галина ГРИШИНА
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Галина ГРИШИНА
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
Галина ГРИШИНА
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Галина ГРИШИНА
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
Галина ГРИШИНА
Мишина показала фото в мокром купальнике
Мишина показала фото в мокром купальнике
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Галина ГРИШИНА
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Галина ГРИШИНА
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Галина ГРИШИНА
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Квиткова снялась топлес на пляже (48283)
2
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья (32087)
3
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после (30271)
4
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане (29939)
5
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины (29452)
6
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках (21388)
7
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост (14382)
8
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса (9945)
 
 
 
 