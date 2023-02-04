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Роднянский: Было сложно оставаться в РФ после 2014 года, признаюсь. Прекрасно понимаю, что это выглядело дурно со стороны

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Роднянский о том, что оставался в РФ после 2014 года: Если бы мама была жива, она бы меня съела живым
Роднянский о том, что оставался в РФ после 2014 года: Если бы мама была жива, она бы меня съела живым
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский телепродюсер Александр Роднянский рассказал, что в силу ряда обстоятельств оставался после 2014 года в России, хотя понимал, что идет война, но после начала полномасштабного вторжения в 2022-м для него уже "вариантов не было". Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я представляю себя на вашем месте. У вас в Москве все. Я не говорю уже о том, что признание, друзья, аура, общение, дело, но и недвижимость наверняка, собственность... И вот наступает этот час X. И от вас требуется выбор, как от любого человека", – сказал Гордон. 

По словам Роднянского, решение РФ начать полномасштабное вторжение было "такой "красной линией", которая даже не вызывала желания на эту тему говорить".

"Было очень сложно после 2014 года, признаюсь. Потому что было же понятно, что война началась. В силу множества причин сейчас говорить об этом очень трудно. И прекрасно понимаешь, что это на самом деле выглядит дурно со стороны огромного количества людей, к которым ты хорошо относишься. Я прекрасно понимал, что если бы мама была жива, она бы меня съела живым. Это точно. Я в силу обстоятельств, зацикленности на определенного рода вещах... Но, честное слово, не из-за того, что там было так хорошо, а просто потому, что были ответственность, люди, компания, обстоятельства, с которыми было связано... кредиты, незаконченные фильмы... Короче, я придумал себе какой-то ответ: я живу, делаю честные фильмы... Но в 2022-м у меня и вариантов-то не было. Это было кошмарно просто по факту того, что это конец. Рухнула жизнь", – сказал продюсер.

Он подчеркнул, что в тот период, после 2014 года, он сделал все самые острые фильмы: "Левиафан", "Нелюбовь", "Дылда", "Разжимая кулаки", "Мама, я дома". 

Роднянский отметил, что для российских властей Украина – часть великой империи, которая "попала в руки нехороших людей, придумавших какой-то странный язык, один из многочисленных диалектов русского, придумавших левую историю".

По его словам, в Москве это отношение временами чувствовалось и в разговорах с россиянами. 

"Конечно, где-то прорывалось. Ну, слушайте, когда вы разговариваете с человеком, как мы с вами разговариваем, можно же сказать: "Ау! Ты чего?" Это можно. А когда это по телевизору говорят... Посмотрите, что сейчас говорят люди, которых ты вроде бы знаешь... Я поверить ушам не могу", – сказал продюсер.

Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Роднянский родился в 1961 году в Киеве в семье кинематографистов. Окончил факультет кинорежиссуры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

После окончания вуза работал кинорежиссером на студии "Киевнаучфильм", снимал документальные фильмы об экологии и политике.

С 1990-го по 1994 год жил в Германии, работал продюсером и режиссером на немецком телеканале ZDF. Затем вернулся в Украину и вместе с братом основал телеканал "1+1". В 2002 году Роднянский покинул пост генерального директора канала, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.

В 2002 году Роднянский переехал в Россию и возглавил телеканал СТС. Спустя два года он стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов. 

После нападения РФ на Украину Роднянский покинул Россию. Он в первый же день осудил вторжение, сейчас разоблачает российскую пропаганду в Instagram, где у него более 400 тыс. подписчиков.

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале. Четыре его фильма были номинированы на премию "Оскар".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, кино, пропаганда, фильм, Левиафан, Александр Роднянский, война России против Украины, продюсер
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