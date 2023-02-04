Роднянский: Было сложно оставаться в РФ после 2014 года, признаюсь. Прекрасно понимаю, что это выглядело дурно со стороны

Роднянский о том, что оставался в РФ после 2014 года: Если бы мама была жива, она бы меня съела живым Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Я представляю себя на вашем месте. У вас в Москве все. Я не говорю уже о том, что признание, друзья, аура, общение, дело, но и недвижимость наверняка, собственность... И вот наступает этот час X. И от вас требуется выбор, как от любого человека", – сказал Гордон.

По словам Роднянского, решение РФ начать полномасштабное вторжение было "такой "красной линией", которая даже не вызывала желания на эту тему говорить".

"Было очень сложно после 2014 года, признаюсь. Потому что было же понятно, что война началась. В силу множества причин сейчас говорить об этом очень трудно. И прекрасно понимаешь, что это на самом деле выглядит дурно со стороны огромного количества людей, к которым ты хорошо относишься. Я прекрасно понимал, что если бы мама была жива, она бы меня съела живым. Это точно. Я в силу обстоятельств, зацикленности на определенного рода вещах... Но, честное слово, не из-за того, что там было так хорошо, а просто потому, что были ответственность, люди, компания, обстоятельства, с которыми было связано... кредиты, незаконченные фильмы... Короче, я придумал себе какой-то ответ: я живу, делаю честные фильмы... Но в 2022-м у меня и вариантов-то не было. Это было кошмарно просто по факту того, что это конец. Рухнула жизнь", – сказал продюсер.

Он подчеркнул, что в тот период, после 2014 года, он сделал все самые острые фильмы: "Левиафан", "Нелюбовь", "Дылда", "Разжимая кулаки", "Мама, я дома".

Роднянский отметил, что для российских властей Украина – часть великой империи, которая "попала в руки нехороших людей, придумавших какой-то странный язык, один из многочисленных диалектов русского, придумавших левую историю".

По его словам, в Москве это отношение временами чувствовалось и в разговорах с россиянами.

"Конечно, где-то прорывалось. Ну, слушайте, когда вы разговариваете с человеком, как мы с вами разговариваем, можно же сказать: "Ау! Ты чего?" Это можно. А когда это по телевизору говорят... Посмотрите, что сейчас говорят люди, которых ты вроде бы знаешь... Я поверить ушам не могу", – сказал продюсер.

Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube