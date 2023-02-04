Роднянский: Когда я присоединился к СТС в 2002 году, канал оценивался в $40 млн. Когда ушел в 2008-м, он стоил $4,85 млрд

"В Москве есть два огромных преимущества. Или были. Сейчас-то Москва другая. Мы сейчас говорим о Москве, в которой я прожил много лет. Она менялась. Но в Москве всегда были два преимущества, которые ужасно притягательно действовали на людей. Первое – это качество общения. Там очень много интересных людей, потому что Москва, будучи столицей огромной империи, рекрутировала интересных и талантливых людей со всего бывшего Советского Союза и шире", – объяснил он.
Вторым преимуществом Роднянский назвал "перспективы работы, бизнеса".
"Рынок колоссальный. И все начинает расти необычайно быстро. В тот момент, когда я присоединился к СТС в 2002 году, компания была оценена в $40 млн. В 2006 году, когда я вывел компанию на американскую биржу, она оценивалась в $2,1 млрд. Когда я ушел в 2008 году с позиции президента компании, она стоила $4,85 млрд", – подчеркнул телепродюсер.
Он отметил, что в тот период в России была "колоссальная свобода", а также "много одаренных людей, много возможностей".
Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Читайте полную версию интервью
Роднянский родился в 1961 году в Киеве в семье кинематографистов. Окончил факультет кинорежиссуры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
После окончания вуза работал кинорежиссером на студии "Киевнаучфильм", снимал документальные фильмы об экологии и политике.
С 1990-го по 1994 год жил в Германии, работал продюсером и режиссером на немецком телеканале ZDF. Затем вернулся в Украину и вместе с братом основал телеканал "1+1". В 2002 году Роднянский покинул пост генерального директора канала, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.
В 2002 году Роднянский переехал в Россию и возглавил телеканал СТС. Спустя два года он стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.
Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале. Четыре его фильма были номинированы на премию "Оскар".
После нападения РФ на Украину Роднянский покинул Россию. Он в первый же день осудил вторжение, сейчас разоблачает российскую пропаганду в Instagram, где у него более 400 тыс. подписчиков.