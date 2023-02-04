Роднянский: Когда я присоединился к СТС в 2002 году, канал оценивался в $40 млн. Когда ушел в 2008-м, он стоил $4,85 млрд

"В Москве есть два огромных преимущества. Или были. Сейчас-то Москва другая. Мы сейчас говорим о Москве, в которой я прожил много лет. Она менялась. Но в Москве всегда были два преимущества, которые ужасно притягательно действовали на людей. Первое – это качество общения. Там очень много интересных людей, потому что Москва, будучи столицей огромной империи, рекрутировала интересных и талантливых людей со всего бывшего Советского Союза и шире", – объяснил он.

Вторым преимуществом Роднянский назвал "перспективы работы, бизнеса".

"Рынок колоссальный. И все начинает расти необычайно быстро. В тот момент, когда я присоединился к СТС в 2002 году, компания была оценена в $40 млн. В 2006 году, когда я вывел компанию на американскую биржу, она оценивалась в $2,1 млрд. Когда я ушел в 2008 году с позиции президента компании, она стоила $4,85 млрд", – подчеркнул телепродюсер.

Он отметил, что в тот период в России была "колоссальная свобода", а также "много одаренных людей, много возможностей".

Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube