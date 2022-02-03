Жолдак: У меня сейчас идут переговоры с национальным театром Франко

"Я бы очень хотел у тебя объявить... У меня сейчас идут переговоры с национальным театром Франко. Я спросил у директора: "Что мне можно сказать в интервью? У меня крупное интервью будет с очень известной журналисткой". И называю. Он говорит: "Да... Но не говорите, что... Скажите, что мы в переговорах". Ну вот я и объявляю: театр со мной в переговорах, а я – с ними. Чтобы я сделал все-таки на большой сцене большой спектакль – вот это моя амбиция", – сказал Жолдак.

Он не стал приводить детали того, "когда это будет и что", так как переговоры еще продолжаются.

Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube