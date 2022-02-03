Жолдак: У меня сейчас идут переговоры с национальным театром Франко

"Я бы очень хотел у тебя объявить... У меня сейчас идут переговоры с национальным театром Франко. Я спросил у директора: "Что мне можно сказать в интервью? У меня крупное интервью будет с очень известной журналисткой". И называю. Он говорит: "Да... Но не говорите, что... Скажите, что мы в переговорах". Ну вот я и объявляю: театр со мной в переговорах, а я – с ними. Чтобы я сделал все-таки на большой сцене большой спектакль – вот это моя амбиция", – сказал Жолдак.
Он не стал приводить детали того, "когда это будет и что", так как переговоры еще продолжаются.
Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью
Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств имени Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве.
В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта".
С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах.
Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году режиссер получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.