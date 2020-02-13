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Жирна економія: як роботизовані аптеки поєднали "Смачні ціни" та швидкий сервіс

Пошук спеціальних пропозицій дає змогу суттєво заощаджувати. Якщо ви принципово купуєте лише акційні товари та відстежуєте розпродажі, робимо важливу підказку. Із 1 лютого до 30 березня 2020 року в роботизованих аптеках можна заощаджувати.

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Сезон знижок завершиться 30 березня
Сезон знижок завершиться 30 березня
Фото: anc.net.ua

Фармбренди "Аптека Копійка", "Аптека Шар@", "Благодія" та "Аптека АНЦ" запустили акцію "Смачні ціни"*. Упродовж двох місяців можна заощаджувати на покупках до 25%. Акція поширюється на противірусні препарати, тонометри та інгалятори, вітаміни, дитяче харчування й засоби гігієни. Майже 200 товарів для дітей та дорослих продають зі знижкою до 25%. Тільки вам вирішувати: звертати увагу на акційні пропозиції чи робити покупки потім. Сезон знижок завершиться 30 березня!

Акційний асортимент занадто великий, щоб усе запам’ятати. Тому завітайте в роботизовану аптеку та запитайте у провізора, на чому та скільки можете заощадити. Наразі фамбренди "Аптека Копійка", "Аптека Шар@", "Благодія" та "Аптека АНЦ" готують "Смачні ціни" та жирні знижки до 25%.

Якщо хочете зробити покупки дорогою, залиште попереднє замовлення. Для цього телефонуйте до аптечної довідки за номером 5900, формуйте свій список товарів та називайте оператору адресу роботизованої аптеки, куди вам зручно прийти. Так покупки потребують менше часу.

Окрім жирних знижок в акційний сезон, роботизовані аптеки пропонують постійний відмінний сервіс. Там товари на полицях шукає помічник RhamBot. Цей спеціальний аптечний робот знаходить потрібну упаковку та віддає її провізору. На відміну від людини, він не втомлюється наприкінці робочого дня та завжди виконує пошуки швидко. Йому потрібно всього сім секунд, щоб знайти товар на полиці та подати його провізору. Завдяки PharmBot у роботизованих аптеках швидке обслуговування. Відвідувачі не стоять у довгих чергах. Вони можуть робити покупки в перервах між справами та під час сімейної прогулянки.

Завітайте до роботизованої аптеки за товарами з жирними знижками. Пропозиція діє лише протягом двох місяців. Заощадьте до 25%, доки "Смачні ціни" не скінчилися.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення із попередньою ціною реалізації, асортимент продукції, на який надають знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження ціни реалізації на акційний товар на суму, що становить до 25% від звичайної ціни.

ТОВ "Аптека низьких цін "Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.

Теги: аптеки, акция
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