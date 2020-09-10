Богдан: У меня был жесткий разговор с Кличко в моем кабинете

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал о разговоре с мэром Киева Виталием Кличко в своем кабинете.

"У меня с ним был очень жесткий идеологический разговор в моем кабинете", – сказал Богдан.

Он отметил, что не боялся Кличко, и назвал его "вменяемым чуваком".

"Я его пригласил и говорю: "Виталий Владимирович, смотри. Мы – новая власть. Мы пришли под лозунгом "честность". И мы реально не воруем. Я тебя не буду просить что-то сделать и я не буду тебе что-то менять: хрен на сало. Но если у тебя будет происходить то, что у тебя происходит сейчас, то все скажут, что ты с нами договорился. Я не знаю, в доле ты там, не в доле, знаешь ты, не знаешь... Неважно. Негативная информация будет ложиться на нас. А я этого не хочу. Пожалуйста. Мне все равно, кто мэр Киева. Кого киевляне хотят, того пусть избирают. Чем меньше я про это буду слышать, тем мне спокойнее будет жить. У меня и так проблем в жизни хватает. Сделай так, чтобы мне сказали: "Все, нет смотрящих". И он пошел", – сказал Богдан.

По его словам, они ругались, и Кличко "даже не понял, почему мы ругались"

"Это отдельная история. Но на сегодняшний день я знаю, что он существенно исправил ситуацию. Я очень надеюсь, что на этих выборах он станет независимым. Его не смогут шантажировать какими-то группами внутри Киевсовета, которым надо что-то отпилить, отдать, простить в обмен на их голосование. Тогда он станет мэром, тогда он будет честно работать. Я очень на это надеюсь", – сказал Богдан.

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Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года.

Вскоре после выборов президента и Верховной Рады, которые состоялись в 2019 году, представители пропрезидентской партии "Слуга народа" и Офиса президента заявляли о намерении провести досрочные местные выборы, в частности в Киеве. Кроме того, озвучивалось предложение разделить полномочия городского головы Киева и главы Киевской горгосадминистрации, что повлекло бы за собой отставку Кличко с должности председателя КГГА. Впоследствии команда президента отказалась от идеи проведения досрочных выборов; законопроект, предусматривающий разделение полномочий мэра и главы столичной администрации, пока не рассмотрен.

На фоне этого происходили публичные перепалки между Богданом и Кличко. 30 июля 2019 года Богдан заявил, что Кличко потерял контроль над столицей и не может справиться со "смотрящими" в Киевсовете. Также, по словам Богдана, он недавно получил предложение от одного из "смотрящих" Киева разделить деньги из местного бюджета и "не трогать главу КГГА".

Кличко назвал брифинг Богдана "байками из склепа", после чего обратился с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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