"Киев живет и работает". Кличко показал ролик о военных буднях столицы

"Дорогие киевляне, украинцы! Киев – сердце Украины, к которому уже больше месяца рвется враг. Но Киев стоит, Киев обороняется, Киев живет и работает!" – отметил Виталий Кличко.

В видео вошли не только кадры разрушений, которые нанес украинской столице враг, но и будничная работа гуманитарного штаба города и волонтеров, медиков и коммунальщиков, территориальной обороны и городских властей.

"Вместе мы выстоим и победим!" – заверил мэр Киева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.

Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева, чтобы дестабилизировать обстановку, сообщили утром 26 марта в Генштабе ВСУ.