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Кличко – европейским дипломатам: Мы боремся сегодня за демократические ценности, за мир и свободу всей Европы

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В неформальной встрече, посвященной Дню Европы, приняли участие дипломаты 23 государств, в том числе послы 17 стран
В неформальной встрече, посвященной Дню Европы, приняли участие дипломаты 23 государств, в том числе послы 17 стран
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко накануне Дня Европы, который отмечается 21 мая, встретился с послами и представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине, пишет официальный портал Киева.

"Мне очень приятно поздравить всех с Днем Европы, который будем отмечать 21 мая. Сегодня украинцы доказывают всему миру, что они уже никогда не вернутся в тоталитарный режим. Мы боремся сегодня не только за свою землю и волю. Но и за демократические ценности, за мир и свободу всей Европы. И мы платим высокую цену за путь развития, который избрал украинский народ. Россия буквально стирает с земли наши города и села, зверствует и совершает геноцид против украинцев. Это борьба добра со злом. Борьба цивилизации против варварства. И у нас нет другого варианта, кроме победы! Украинцы доказали, что на колени не встанут", – заявил Кличко.

Он поблагодарил европейских партнеров и всех друзей Украины, которые помогают стране политически, экономически и поставками оружия.

"Я благодарю вас, каждого из дипломатов, кто вернулся в Киев и работает сегодня в Украине! Это важно для нас! Ваши поддержка, присутствие, помощь. Я убежден, что Украина победит! Победят демократические ценности и свобода. И мы обязательно построим наши города и села. Воплотим необходимые реформы, чтобы Украина стала сильнее и состоятельнее. Чтобы Украина стала полноценным членом большой европейской семьи. Мы это право заслужили! К сожалению, очень высока цена, которую продолжаем платить. Украинцы доказали свою преданность демократии, решимость жить в своем, независимом и свободном государстве. Я горд, что я – украинец. И я горд, что у Украины столько друзей! Спасибо вам за всю помощь и поддержку! Вместе мы все преодолеем! Слава Украине! Ее героям! И слава Европе!" – сказал мэр столицы.

В пресс-службе отметили, что в неформальной встрече, посвященной Дню Европы, приняли участие дипломаты 23 государств, в том числе послы 17 стран.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Европейский союз, Европа, война России против Украины, дипломаты
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