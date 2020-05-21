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Маски, перчатки, дистанция. В Киевском метрополитене рассказали о правилах проезда после возобновления работы

Киевский метрополитен возобновит работу 25 мая, правила проезда в подземке изменятся.

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Киевское метро не перевозило пассажиров два месяца
Киевское метро не перевозило пассажиров два месяца
Фото: depositphotos.com

После возобновления работы Киевского метрополитена все его пассажиры обязательно должны будут носить маски и перчатки, сообщила 20 мая "Сегодня" советник начальника метрополитена Наталья Макогон.

"Пассажиры должны будут строго соблюдать дистанцию в полтора метра, носить защитные маски и перчатки, соблюдать все меры предосторожности. На станциях, перронах и возле касс мы уже нанесли специальную разметку, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии", – сказала Макогон.

В метро, по ее словам, пассажиров будут постоянно информировать о мерах безопасности "всеми имеющимися каналами, в том числе и с применением аудиозаписей".

Макогон сказала, что пока не готова ответить, будут ли ограничения на вход в вагоны. В метрополитене ждут официальных документов из Кабмина со всеми требованиями.

В Госпродпотребслужбе изданию сказали, что главными условиями запуска Киевского метрополитена будут соблюдение пассажирами безопасной дистанции и обязательная дезинфекция всех помещений и подвижного состава.

"Сейчас специалисты дискутируют о необходимости ограничения по количеству пассажиров в вагонах метро и салонах наземного городского транспорта: трамваях, троллейбусах и автобусах. Предлагается, чтобы в вагонах метро и в наземном транспорте не было стоящих пассажиров, только сидящие. Например, вагон метро рассчитан на 40–54 сидячих места. Сейчас специалисты дискутируют по этому вопросу, и, будет ли введена такая норма для подземки, окончательно не известно", – сказали в ведомстве.

Там также сообщили, что на входах в метро будут выборочно измерять пассажирам температуру.

За соблюдением правил будут следить сотрудники метрополитена, "Киевпастранса" и Госпродпотребслужбы.

Работа общественного транспорта в Киеве была ограничена в середине марта в связи с эпидемией коронавируса. Метро закрыли 17 марта.

23 мая в Киеве планируют полностью возобновить работу наземного общественного транспорта (трамваев, троллейбусов, автобусов и маршрутных такси), а 25 мая – метрополитена.

После карантина Киевский метрополитен будет работать без жетонов (ранее приобретенные жетоны зеленого цвета можно будет использовать в течение месяца после возобновления работы), оплачивать проезд нужно будет с помощью карт или мобильных приложений.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвердили у 19 706 человек, 579 из них умерли, а 6227 вылечились.

Теги: Киев, метро, карантин, Киевпастранс, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, метрополитен
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