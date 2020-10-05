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Попов: Если киевляне не получают качественные услуги ЖКХ, им должны возмещать ущерб

В Киеве необходимо установить стандарты предоставления жилищно-коммунальных услуг, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

Александр Попов: Если отопление обходится в сумму, равную пенсии, оно должно поставляться исправно и в соответствии с погодой
Александр Попов: Если отопление обходится в сумму, равную пенсии, оно должно поставляться исправно и в соответствии с погодой
Фото: zagittya.com.ua

После выборов в Киеве должны быть установлены стандарты предоставления жилищно-коммунальных услуг, заявил кандидат в мэры города от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, пишет сайт партии.

"Повысив тарифы на все жилищно-коммунальные услуги в несколько раз, городская власть не позаботилась о том, чтобы эти услуги предоставлялись качественно. Если отопление обходится в сумму, равную пенсии, оно должно поставляться исправно и в соответствии с погодой и киевляне не должны зимой мерзнуть в своих квартирах. Если же такое происходит, компания-поставщик должна возместить ущерб пострадавшим, – убежден политик. – Если в кране нет горячей или холодной воды, киевляне терпят неудобство, хотя регулярно оплачивают услуги. Если нет электричества, жители квартир лишаются всей домашней техники, а в квартирах без газа даже не могут приготовить еды. Поэтому необходимо установить стандарты обслуживания и наказывать поставщиков штрафами, которые будут возмещать ущерб киевлянам".

Она считает, что стандарты нужны и для компаний, обслуживающих жилой фонд.

"Киевляне не должны думать о том, где найти сантехника для ремонта или замены крана, где найти электрика для ремонта проводки. Эту услугу должны предоставлять компании, заменившие ЖЭК, причем на любую работу должна предоставляться гарантия", – заявил Попов.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. С 2010-го по 2014 год он был главой Киевской городской госадминистрации.

22 сентября "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщила, что выдвинула Попова в мэры столицы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, выборы, Александр Попов, отопление, штраф, тарифы, жилищно-коммунальные услуги, ЖКХ, местные выборы
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