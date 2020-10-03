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Верещук потратила больше всех кандидатов в мэры на рекламу в Facebook – "Опора"

Политическая реклама от кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" Ирины Верещук меньше всего направлена на аудиторию в возрасте до 24 лет и 65+ – суммарно эти две возрастные категории составляют 17,2% таргетинга, сообщает гражданская сеть "Опора".

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За месяц Верещук потратила почти $32 тыс. за 3503 рекламных объявления
За месяц Верещук потратила почти $32 тыс. за 3503 рекламных объявления
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук является лидером среди кандидатов в мэры украинских городов по количеству денег, потраченных на политическую рекламу в Facebook в сентябре. Об этом 2 октября сообщает гражданская сеть "Опора".

За сентябрь Верещук потратила почти $32 тыс. за 3503 рекламных объявления. Меньше всего рекламу Верещук видят пользователи в возрасте до 24 лет и 65+ – суммарно эти две возрастные категории составляют 17,2% таргетинга.

На втором месте по количеству потраченных средств действующий мэр Киева Виталий Кличко, который заплатил более $7500 за 48 рекламных сообщений. Аудитория сообщений Кличко несколько моложе – около половины показов направлены на людей от 18 до 34 лет.

Кандидат в мэры Львова Олег Синютка от политической партии "Европейская Солидарность" потратил более $4500 на 307 рекламных сообщений. Синютка является одним из немногих кандидатов на должность городского головы, таргетинг которого больше направлен на мужскую аудиторию.

Мэр Львова Андрей Садовый – четвертый по количеству потраченных средств на политическую рекламу в Facebook в сентябре – около $4 тыс. на 39 рекламных сообщений. В основном Садовый отчитывается о своей работе на посту в течение последних пяти лет и представляет планы на следующую каденцию.

Кандидат в мэры столицы от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Попов, занимавший соответствующую должность в течение 2010-2014 годов, потратил более $3500 на 578 рекламных сообщений. Он – единственный кандидат, который вообще не таргетирует свои рекламные сообщения на пользователей младше 35 лет, а почти четверть показов направлена на женщин от 55 до 64 лет.

Также активностью в Facebook в сентябре отличились кандидат в мэры Одессы Сергей Калинчук (более $3500), в мэры Львова – Тарас Кльофа и Игорь Васюник (более $3200 каждый), в мэры Полтавы – Андрей Матковский (более $3200), в мэры Киева – шоумен Сергей Притула (более $3100).

Инфографика: oporaua.org
Инфографика: oporaua.org

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Владимир Кличко, Украина, Александр Попов, Андрей Садовый, Ирина Верещук, местные выборы, Сергей Притула, Олег Синютка
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