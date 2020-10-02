Кандидат в мэры Киева от ОПЗЖ Попов рассказал, как снизить квартплату на 20%

Расходы на содержание придомовых территорий в Киеве возьмет на себя городской бюджет и таким образом можно будет на пятую часть снизить квартплату, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

Кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов заявил, что в случае победы на выборах снизит квартплату на 20% и уже разработал для этого проект решения, пишет сайт политсилы.

"Задача киевской власти – облегчить жизнь горожан. Один из способов – снизить квартплату. Мы уменьшим ее на 20%, когда расходы на содержание придомовых территорий будут оплачиваться из городского бюджета. Проект решения уже готов", – объяснил он. – К сожалению, в последние шесть лет власти делают все, чтобы жители Киева не могли оплачивать тарифы. В несколько раз подорожали все услуги, и платежки на несколько тысяч гривен стали нормой. Но киевлян никто не спросил – могут ли они ежемесячно оплачивать такие суммы".

Попов напомнил, что когда он руководил Киевской городской государственной с 2010-го по 2014 год, за своевременнее ценную оплату услуг ЖКХ была введена скидка в 10% – и киевляне на 100% рассчитывались по платежкам.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. С 2010-го по 2014 год он был главой Киевской городской госадминистрации.

22 сентября "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщила, что выдвинула Попова в мэры столицы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.