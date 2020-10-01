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Попов: Хватит нескольких месяцев, чтобы очереди в детсады в Киеве исчезли

За последние шесть лет в Киеве закрыты 67 детских садов, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

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Александр Попов (справа): В городе, где очередь в дошкольные учреждения насчитывает тысячи человек, их закрытие недопустимо
Александр Попов (справа): В городе, где очередь в дошкольные учреждения насчитывает тысячи человек, их закрытие недопустимо
Фото: popov.org.ua

В Киеве нужно заново открыть детские сады, которые были закрыты за последнее время, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, сообщает сайт партии.

"За последние шесть лет в Киеве закрыты 67 детских садов. Когда я вижу эти цифры, то просто не понимаю мотивов нынешней власти. В городе, где очередь в дошкольные учреждения насчитывает тысячи человек, их закрытие недопустимо", – сказал он.

По словам Попова, с 2010-го по 2013 год в Киеве было создано 10 тысяч мест.

"Мы боролись с тем, чтобы сократить очередь в детские сады, и нам это удалось. Поэтому я не могу понять, как можно было закрывать их в ситуации, когда проблема не решена. Теперь ее будет решать уже новая городская власть, – сказал политик. – Забота о маленьких киевлянах и их семьях – приоритет для нашей команды. И мы сможем за несколько месяцев решить вопрос о том, чтобы очередей в детские сады в Киеве больше не было".

Он считает, что до Нового года необходимо провести проверку всех закрытых детсадов и открыть те, что не нуждаются в капитальном ремонте.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. С 2010-го по 2014 год он был главой Киевской городской госадминистрации.

22 сентября "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщила, что выдвинула Попова в мэры столицы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Александр Попов, местные выборы, детские сады
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