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Прокуратура изменила квалификацию аварии на теплотрассе у Ocean Plaza в Киеве

Сведения об аварии у торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины. Эта статья касается нарушений при строительстве правил, касающихся их безопасной эксплуатации.

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Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали
Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура Киева изменила квалификацию в уголовном производстве по факту аварии на теплотрассе у торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Голосеевском районе Киева, сообщила 14 января пресс-служба прокуратуры.

Столичная полиция сегодня открыла производство по ч. 1 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры, неотложная медицинская помощь вследствие аварии была оказана девяти гражданам. Информация о количестве пострадавших уточняется.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение при проектировании или строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать такие правиле, если это создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего)", – сказано в сообщении.

Процессуальное руководство в расследовании производства осуществляет Киевская городская прокуратура №1.

Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. В Киевской городской государственной администрации заявили, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.

В результате происшествия семь человек были госпитализированы с термическими ожогами конечностей.

Утром 14 января в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что подтоплений на месте прорыва трубы около торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве нет, "вода сошла самотеком"В "Киевтеплоэнерго" сообщили, что повреждения теплосети ликвидируют к утру 15 января. 

Теги: Украина, прокуратура, полиция, авария, строительство, пострадавшие, Ocean Plaza
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