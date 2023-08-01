С монумента "Родина-мать" в Киеве демонтировали советский герб. Он провисел более 40 лет. Фото, видео

Они были частью расположенного на щите герба СССР. На видео, опубликованном "РС" в Telegram, видно, как круглый фрагмент с серпом и молотом рабочие спускают на канатах.

Журналисты отмечают, что "Родина-мать" с советской символикой была установлена на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в 1981 году и считается самой высокой скульптурой в Европе.

Директор музея Юрий Савчук, который транслировал демонтаж в Facebooк, сказал, что об этом моменте "мечтали миллионы, поколения украинцев".

"Это момент демонтажа империи, символа советчины, который открывает нам перспективу не только на прекрасные виды Днепра, а на жизнь в новой, свободной семье европейских народов", – отметил Савчук.

Фотограф Ян Доброносов опубликовал в Facebook эффектное видео, на котором виден сам момент демонтажа советского герба со щита "Родины-матери".