С монумента "Родина-мать" в Киеве демонтировали советский герб. Он провисел более 40 лет. Фото, видео

Они были частью расположенного на щите герба СССР. На видео, опубликованном "РС" в Telegram, видно, как круглый фрагмент с серпом и молотом рабочие спускают на канатах.
Журналисты отмечают, что "Родина-мать" с советской символикой была установлена на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в 1981 году и считается самой высокой скульптурой в Европе.
Директор музея Юрий Савчук, который транслировал демонтаж в Facebooк, сказал, что об этом моменте "мечтали миллионы, поколения украинцев".
"Это момент демонтажа империи, символа советчины, который открывает нам перспективу не только на прекрасные виды Днепра, а на жизнь в новой, свободной семье европейских народов", – отметил Савчук.
Фотограф Ян Доброносов опубликовал в Facebook эффектное видео, на котором виден сам момент демонтажа советского герба со щита "Родины-матери".
"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве, установленная в 1981 году на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Высота монумента с постаментом – 102 м.
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, запретив советскую символику. 15 мая 2015-го законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.
Однако герб СССР со щита "Родины-матери" в Киеве так и не демонтировали. Среди причин, мешавших демонтировать герб, в Украинском институте нацпамяти называли технические и финансовые.
В декабре 2021 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что демонтаж герба СССР будет стоить миллионы гривен.
7 июля 2022 года на портале госуслуг "Дія" начался опрос относительно будущего символики на щите монумента "Родина-мать". 85% участников опроса поддержали идею установить на нем трезубец вместо герба СССР.
13 июля 2023 года Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать". Его монтаж должен быть завершен до 24 августа.
Трезубец, который заменит герб СССР, изготавливается на одном из заводов Киева, видео оттуда "Радіо Свобода" опубликовало 19 июля. Размер трезубца – 7,5 на 4,5 м. Как сообщали в Министерстве культуры, стоимость проекта – 28 млн грн, деньги на него собрал исключительно крупный бизнес.