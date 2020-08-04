Суд отложил избрание меры пресечения гражданину Узбекистана, который захватывал отделение банка в Киеве

Избрание меры пресечения для Сухроба Каримова, который угрожал взорвать отделение Universal Bank в Киеве, Печерский райсуд отложил после ходатайства защиты об отводе судьи.

Печерский райсуд Киева отложил до 5 августа избрание меры пресечения для гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа захватил в столице отделение Universal Bank и угрожал его взорвать. Об этом 4 августа УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Защита заявила отвод судье. Этот вопрос уже будет решаться завтра утром", – сказала она.

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа". Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "теракт".

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом "олигофрения".

4 августа Каримову сообщили о подозрении по статье "теракт" Уголовного кодекса Украины.